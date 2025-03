O Real Madrid venceu o primeiro jogo das oitavas de final da Champions League por 2 a 1, e o resultado repercutiu nos principais jornais do mundo. Além de dar destaque à brilhante atuação de Brahim Diáz, as mídias esportivas criticaram a postura de Kylian Mbappé no clássico e fizeram um alerta ao time de Ancelotti. Até mesmo Guardiola foi citado nas manchetes.

Enquanto o jornal alemão "Bild" fala de uma festa contra o Atlético de Madrid e o "L'Équipe", da França, aponta a vitória como um acontecimento corriqueiro, o "La Gazzetta dello Sport" fez um alerta: o Atleti ainda está vivo na competição.

Já o "Tuttosport", da Itália, disparou contra a atuação de Mbappé, que passou apagado nesta fase diferentemente das demais. As mídias inglesas não perdoaram Guardiola e exaltaram a brilhante atuação de Julián Álvarez, que abriu o placar, e também de Bahim. Os dois já defenderam o Manchester City.

Mbappé durante jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid pelas oitavas da Champions (Foto: Thomas COEX / AFP)

L'Équipe: “Poderia ter sido diferente?”

“Poderia ter sido de outra maneira? No jogo de número 500 da sua história na Champions League, o Real Madrid venceu o seu rival Atlético, num dérbi madrilenho muito equilibrado (2-1), no jogo de ida dos oitavos de final da mais prestigiada Taça dos Campeões Europeus", escreveu o jornal francês.

Bild: “Festa contra o Atlético”

“O Real Madrid venceu sua 500ª partida da Copa dos Campeões da história (um recorde!), derrotando o rival da cidade, o Atlético, por 2 a 1. Uma ótima posição inicial para a partida de volta, graças a Brahim Diaz!”, publicou o jornal alemão.

La Gazzetta dello Sport: “O Atlético está lá”

“Rodrygo-Brahim, duas joias! O clássico da Liga dos Campeões continua com o Real Madrid, mas o Atlético continua lá. O ex-jogador rossonero marcou o gol que deu a liderança ao time no segundo tempo. O brasileiro abriu a partida. Para os colchoneros, Álvarez fez 1-1″, disse o jornal italiano.

Jornais da Itália repercurtem jogo da Champions e fazem alerta ao Real Madrid (Foto: Reprodução)

Tuttosport: “Mbappé foi a única nota discordante”

“A jogada incrível de Brahim mandou Giménez para o mar: a meio caminho entre um tropeço e uma armadilha, está a jogada de Garrincha para dar a vitória ao Real Madrid.”

O jornal ainda destacou a jogada de Brahim e, por outro lado, aponta Mbappé como o mais azarado da noite. "Mbappé, por sua vez, passava por um mau momento durante toda a partida, foi a única nota dissonante da noite madrilena. No final, o francês não conseguiu dar uma assistência de ouro para Vinicius, que não conseguiu finalizar o gol.”

Olé: “Apesar do gol de Julián Alvarez, o Real Madrid saiu na frente”

"Julián Alvarez abalou o Santiago Bernabéu com um gol tremendo. Esse grito, o parcial de 1 a 1, não foi suficiente para o Atlético, que acabou perdendo o clássico de Madri transferido para as oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid por 2 a 1. Ainda assim, devido a esta nova comemoração do Aranha, os Colchoneros sabem que terão que voltar na próxima quarta-feira, 12 de março, no Metropolitano. “Tudo ou nada.”

Jornal argentino exaltou Julián Álvarez na virada do Real Madrid (Foto: Reprodução)

The Sun: “Ex-jogadores do City mostram a Guardiola o que ele está perdendo”

“Os dois gols, de Julián Alvarez e de Brahim, devem ter deixado Pep Guardiola coçando a cabeça em casa.”

The Sun e Daily Mail mandam recado a Guardiola após atuações de ex-jogadores do City (Foto: Reprodução)

Daily Mail: “Você está assistindo, Pep?”

“Você está assistindo, Pep?” Julián Alvarez marca um gol solo espetacular para o Atlético de Madrid, mas não é o suficiente para evitar a derrota na Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Brahim, outro ex-jogador do City, marcou o gol da vitória.”