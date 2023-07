O meia Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras e peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2022, defende o Nottingham Forest desde o começo do ano. O atleta de 28 anos, que nunca escondeu o desejo de atuar no futebol europeu, chegou ao clube inglês sem custos, e assinou um contrato válido por três temporadas e meia, até junho de 2026.