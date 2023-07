O primeiro colocado do grupo Sul 3 enfrentará o primeiro do Sul 2, composto por Orlando City, Santos Laguna e Houston Dynamo. Já o segundo qualificado encara o líder do Sul 4, que tem Dallas, Necaxa e Charlotte FC. Los Angeles FC e Pachuca já estão garantidos no mata-mata; os estadunidenses por terem vencido a última edição da MLS Cup e os mexicanos por terem mais pontos combinados entre as temporadas do Clausura e do Apertura de 2022.