Companheiro de Arrascaeta na seleção é trunfo do Estudiantes para frear Flamengo
Goleiro busca classificação inédita na Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O goleiro uruguaio Fernando Muslera, de 39 anos, é um dos trunfos do Estudiantes contra o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida acontece nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e o time Argentino espera encontrar nas luvas do goleiro a chance de levar um placar sem desvantagens para a decisão em La Plata.
Relacionadas
- Fora de Campo
Leucemia, acidente grave e Hall da Fama: a emocionante história de Giba
Fora de Campo18/09/2025
- Fora de Campo
Felipe Melo manda recado à torcida do Palmeiras: ‘Não tem como’
Fora de Campo18/09/2025
- Fora de Campo
Comentaristas comparam Filipe Luís a Abel Ferreira: ‘Não dá’
Fora de Campo18/09/2025
▶️ Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Muslera nasceu em Buenos Aires, na Argentina mas se naturalizou uruguaio. Pela seleção Celeste, ele detém dois recordes: maior número de jogos como goleiro da seleção uruguaia (133 partidas) e mais participações em Copas do Mundo, tendo disputado 16 jogos.
Na Turquia, Muslera construiu sua carreira mais longeva. Durante 14 anos no Galatasaray, o goleiro disputou 550 partidas e conquistou 18 títulos, incluindo oito campeonatos turcos, cinco Copas da Turquia e cinco Supercopas da Turquia.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O peso do jogo contra o Flamengo
Contratado pelo Estudiantes em junho deste ano, Muslera fez sua reestreia na Libertadores nas oitavas de final contra o Cerro Porteño. Sua única participação anterior no torneio continental ocorreu em 2007, quando atuava pelo Nacional do Uruguai, quando foi eliminado justamente nas quartas de final.
Uma classificação para a semifinal da Libertadores seria inédita na carreira de Muslera. Para o Estudiantes, representaria um retorno a esta fase decisiva da competição, algo que não acontece desde seu último título continental, conquistado em 2009.
🔵Companheiros uruguaios
No confronto contra o Flamengo, o goleiro do Estudiantes enfrentará pela primeira vez seus compatriotas Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Viña, todos companheiros de seleção uruguaia.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias