O goleiro uruguaio Fernando Muslera, de 39 anos, é um dos trunfos do Estudiantes contra o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida acontece nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e o time Argentino espera encontrar nas luvas do goleiro a chance de levar um placar sem desvantagens para a decisão em La Plata.

Muslera nasceu em Buenos Aires, na Argentina mas se naturalizou uruguaio. Pela seleção Celeste, ele detém dois recordes: maior número de jogos como goleiro da seleção uruguaia (133 partidas) e mais participações em Copas do Mundo, tendo disputado 16 jogos.

Na Turquia, Muslera construiu sua carreira mais longeva. Durante 14 anos no Galatasaray, o goleiro disputou 550 partidas e conquistou 18 títulos, incluindo oito campeonatos turcos, cinco Copas da Turquia e cinco Supercopas da Turquia.

O peso do jogo contra o Flamengo

Contratado pelo Estudiantes em junho deste ano, Muslera fez sua reestreia na Libertadores nas oitavas de final contra o Cerro Porteño. Sua única participação anterior no torneio continental ocorreu em 2007, quando atuava pelo Nacional do Uruguai, quando foi eliminado justamente nas quartas de final.

Uma classificação para a semifinal da Libertadores seria inédita na carreira de Muslera. Para o Estudiantes, representaria um retorno a esta fase decisiva da competição, algo que não acontece desde seu último título continental, conquistado em 2009.

🔵Companheiros uruguaios

No confronto contra o Flamengo, o goleiro do Estudiantes enfrentará pela primeira vez seus compatriotas Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Viña, todos companheiros de seleção uruguaia.

Atacante do Flamengo jogou anos na seleção com o goleiro Muslera, do Estudiantes (Foto: Khaled DESOUKI/AFP)





