Comentaristas comparam Filipe Luís a Abel Ferreira: ‘Não dá’

Os técnicos mais badalados do Brasil, Filipe Luís e Abel Ferreira viraram tema central de debate no programa "Arena SBT". Ambos os treinadores são protagonistas na luta pelo título do Brasileirão e na Libertadores. Na noite desta quarta, contra o River Plate, o Palmeiras de Abel cumpriu seu papel, aumentando a pressão e as expectativas pelo jogo do Flamengo.

Jornalistas debatem quem é melhor: Filipe Luís ou Abel Ferreira

Se for perguntar momento ou histórico, são duas perguntas distintas. Mas acho que os dois são pau a pau - disse Mano.

No momento, Filipe Luís - complementou Mauro Beting.

- É loucura ouvir isso. O Abel, mil vezes! Eu acho ele um excelente treinador mas calma aí, né. Comparar Abel e Filipe Luís não dá - disse Kléber "Gladiador"

Flamengo joga quartas de final contra Estudiantes

O técnico Filipe Luís deve escalar o Flamengo para enfrentar o Estudiantes com: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Saúl, De La Cruz (Jorginho) e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Após a partida no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar no dia 25 de setembro. Em La Plata, as equipes se enfrentam no Estádio Jorge Luis Hirschi, no mesmo horário.

Com o Flamengo, Filipe Luís lidera Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

