Torcedores declaram idolatria a Marquinhos em PSG x Flamengo: 'Histórico'

A atuação de Marquinhos em PSG x Flamengo teve dois lances marcantes que colocaram o nome do zagueiro em alta entre os torcedores rubro-negros. O primeiro foi o lance do pênalti em Arrascaeta, convertido por Jorginho. O segundo, nos últimos instantes do tempo normal, um gol perdido embaixo das traves.

O PSG divulgou a escalação que vai a campo na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. O técnico Luis Enrique optou por não iniciar o jogo com o atacante Ousmane Dembélé, eleito pela Fifa e France Football como o melhor jogador do mundo.

Marquinhos, que era dúvida para o duelo, foi escalado. O zagueiro brasileiro teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time parisiense nos últimos jogos, mas viajou ao Catar e ficou à disposição para PSG x Flamengo.

Com isso, a escalação do PSG que enfrenta o Flamengo tem: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Lee, Kvaratskhelia e Desiré Doué.

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a final do Mundial contra o PSG. Para o jogo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília), o treinador fez mudanças em relação ao time que enfrentou o Pyramids e tem 11 inicial inédito nesta Copa Intercontinental

Desta forma, o Flamengo encara o PSG com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.