Felipe Melo manda recado à torcida do Palmeiras: ‘Não tem como’

Felipe Melo criticou os torcedores do Palmeiras que, mesmo com a vitória diante do River Plate, acharam motivos para criticar o time. O ex-jogador engrandeceu o feito do Alviverde no lotado Monumental de Núñez, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

- Eu arrisco dizer que antes do jogo (River Plate x Palmeiras), teria torcedor que diria "1x0 para os caras está bom, já que a gente decide em casa". O Palmeiras vai lá e ganha de 2x1 e ainda tem gente querendo cornetar. Não existe corneta. Não tem como cornetar um time que jogou fora de casa, contra um tetracampeão da Libertadores, com 90 mil pessoas no estádio e mesmo assim ganhou o jogo - disse.

Resumo de River Plate x Palmeiras

Logo aos cinco minutos de jogo, Andreas Pereira fez um cruzamento preciso para o capitão Gustavo Gómez, que abriu o placar no Monumental. Pouco depois, Khellven, um dos destaques da etapa inicial, recuperou a bola na intermediária ofensiva e acionou Flaco López, que encontrou Vitor Roque livre na área para marcar o segundo gol do Palmeiras. Pouco antes dos acréscimos, Martínez Quarta arriscou um chute de fora da área e, após desvio em Joaquín Piquerez, a bola terminou no fundo das redes defendidas por Weverton.

Andreas Pereira se destaca em vitória

Além de dar uma assistência para o gol de Gustavo Gómez, o primeiro do alviverde no confronto, Andreas Pereira foi fundamental no esquema tático do time. O camisa 8 se destacou ao contribuir para o domínio do Palmeiras nas ações ofensivas do meio de campo.