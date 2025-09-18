Leucemia, acidente grave e Hall da Fama: a emocionante história de Giba

Gilberto Amauri Godoy Filho, o Giba, ex-ponteiro da Seleção Brasileira de Vôlei, viveu muitos desafios durante sua humilde infância, antes de se consagrar como um dos maiores jogadores da história do voleibol mundial.

Quem vê o atleta, que conquistou três medalhas olímpicas pelo Brasil - ouro em Atenas-2004, prata em Pequim-2008 e Londres-2012 - não imagina que é o mesmo "menino" que teve leucemia nos primeiros meses de vida e sofreu um grave acidente aos 11 anos que lhe rendeu mais de 150 pontos em um dos braços.

Não somente por seus (enormes) feitos na história do esporte, como também pela sua história inspiradora para milhares de jovens, que em 2018 Giba foi incluindo no Hall da Fama do Vôlei, em Holyoke, nos Estados Unidos, tornando-se o 14º brasileiro a receber essa menção honrosa.

A origem do amor pelo vôlei

A mudança dos pais de Giba para Curitiba daria início a uma das histórias mais bonitas do vôlei mundial. Foi no Círculo Militar do Paraná que Giba se apaixonou pelo esporte e começou a tocar sua trajetória vitoriosa.

- A vitória é uma meta diária, não de um jogo só. A conquista de um título ou uma medalha olímpica veio de um conjunto de pequenas vitórias e superação de derrotas - conta Giba, em sua palestra.

Aposentado das quadras em 2014, Giba decidiu se aventurar em outras áreas. Atualmente, além de palestrante e comentarista esportivo, também atua no mercado imobiliário.

A mentalidade forte de Giba

- Adapte-se ao tempo e ao espaço que tem. Treine como se estivesse jogando e jogue sempre mais do que treinou. Faça com que todo e qualquer sacrifício faça valer a pena. Faça tudo sempre com muita vontade e conhecendo e se conectando de fato com as pessoas. Não abandone ou se esqueça do seu propósito um dia se quer - aconselha.

Essas foram algumas das muitas dicas dadas por Giba ao longo da sua palestra, posturas que segundo ele, fizeram a diferença na sua vitoriosa carreira esportiva e que seguem sendo importantes hoje em sua atual trajetória no mundo dos negócios e na vida pessoal