menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

A bola rola às 21h30 desta quinta-feira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024Lucas Bayer
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 17/09/2025
17:41
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e Estudiantes se enfrentam na noite desta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Disney+. ➡️Clique aqui para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

Relacionadas

Após o confronto desta quinta-feira, Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar no dia 25 de setembro, no mesmo horário, em La Plata. O confronto será no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Estudiantes-escudo-onde-assistir
EST
Libertadores
Quartas de final - Jogo de ida
Data e Hora
Quinta-feira, 18 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro
Árbitro
Andrés Rojas (COL)
Assistentes
Alexander Guzman (COL) e John León (COL)
Var
Nicolas Gallo (COL)
Onde assistir

Como chega o Flamengo

O técnico Filipe Luís terá retornos importantes para a partida no Maracanã. Varela e Bruno Henrique, desfalques contra o Juventude no final de semana, estão à disposição para o primeiro confronto contra o Estudiantes. Léo Ortiz, desfalque em Caxias do Sul por suspensão, também retorna.

continua após a publicidade
Treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Bruno Henrique em treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Por outro lado, Alex Sandro e Jorginho são dúvidas. A dupla realizou trabalho com a fisioterapia nos últimos dias e tem presença incerta para o jogo desta quinta. A decisão deve ser tomada horas antes do jogo.

Como chega o Estudiantes

A equipe de Eduardo Domínguez não terá González Pirez e Edwuin Cetré, ambos no departamento médico. No total, 27 jogadores viajaram para o Rio de Janeiro para o confronto no Maracanã. O último treino antes de enfrentar o Flamengo foi no CT do Fluminense, na Zona Oeste do Rio.

continua após a publicidade

Para chegar nas quartas de final da Libertadores, o Estudiantes eliminou o Cerro Porteño pelo placar agregado de 1 a 0.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Disney+

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John León (COL)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Saúl, De La Cruz (Jorginho) e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)

Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ascacíbar, Gabriel Neves, Amondarain e Medina; Tiago Palacios e Guido Carrillo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias