A confusão entre jogadores de Real Madrid e Barcelona após o último El Clásico, no Santiago Bernabéu, repercutiu além dos clubes. O episódio, que envolveu principalmente Dani Carvajal, Lamine Yamal e Vini Jr, levantou dúvidas sobre o impacto do episódio dentro da seleção espanhola, já que Carvajal e Yamal são peças importantes no elenco de Luis de la Fuente.

De acordo com o jornal "Marca", o clima na seleção espanhola, centro de treinamentos da Roja, segue tranquilo, mas com atenção redobrada. A Federação Espanhola entende que as imagens do confronto "não são boas para o futebol" e podem gerar desconforto entre atletas que, em poucos meses, estarão juntos novamente para a disputa de competições internacionais.

Relação sólida entre Carvajal e Yamal

Um dos pontos de confiança da comissão técnica é a boa relação entre Carvajal e Lamine Yamal, construída durante a Eurocopa de 2024, quando ambos dividiram o lado direito do campo e protagonizaram jogadas decisivas – inclusive o gol sobre a Croácia nas quartas de final.

Fontes próximas à seleção afirmam que o episódio no Bernabéu "não muda nada" e que os dois jogadores têm maturidade suficiente para separar a rivalidade dos clubes da convivência com a camisa da Espanha. A expectativa é que o ambiente continue estável, ainda que o tema deva ser abordado durante o período de convocação de novembro.

O técnico Luis de la Fuente confia no grupo e já reforçou internamente que a seleção atual é muito diferente daquela que viveu divisões entre jogadores de Real Madrid e Barcelona em 2011. Naquela época, nomes como Sergio Ramos, Piqué, Busquets e Xabi Alonso formavam dois blocos claramente divididos, o que chegou a gerar tensão durante os treinos.

Carvajal e Yamal em ação na Espanha (Foto: John Macdougall/AFP)

Apesar das comparações inevitáveis, as circunstâncias são diferentes. A Espanha campeã da Euro 2012 superou as rusgas do passado, mas a base daquela equipe era composta por atletas que viviam a rivalidade mais intensa entre os gigantes espanhóis. Hoje, o elenco é mais equilibrado e diversificado: além de nomes do Real e do Barça, há jogadores com peso e voz em outras equipes europeias, como Rodri, Laporte, Unai Simón, Mikel Merino e David Raya.

A Federação aposta justamente nessa pluralidade para evitar divisões. Segundo o Marca, a mensagem de Xabi Alonso após o clássico – pedindo respeito e "rivalidade saudável" – foi bem recebida no ambiente da Roja. A ideia é não permitir que o calor do confronto entre clubes ultrapasse os limites do campo.

O tema, contudo, deverá ser inevitável na coletiva do dia 7 de novembro, quando De la Fuente divulgará a nova convocação. Em seguida, no dia 10, o elenco se reapresentará para a seleção espanhola para o início do período de treinos. A expectativa é que o grupo trate o assunto de forma interna, preservando a harmonia de uma equipe que, após o título europeu, busca consolidar um novo ciclo de estabilidade e resultados.

