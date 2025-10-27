Vitor Pereira está na berlinda no Wolverhampton após uma queda brusca de desempenho da temporada passada para a atual. A equipe do treinador português ocupa a lanterna da Premier League com apenas dois pontos e não soma vitórias no Campeonato Inglês.

Em 2024/2025, Vitor Pereira chegou ao Wolverhampton em dezembro de 2024 com o objetivo de salvar o clube inglês do rebaixamento. E com um aproveitamento de 52%, o comandante concluiu o objetivo e encerrou a Premier League sem sustos.

No entanto, o trabalho de Vitor Pereira desandou, e o treinador sofre com uma queda da equipe após 11 jogos. Na atual temporada, o Wolverhampton tem um aproveitamento de apenas 24,2%, tendo vencido somente jogos válidos pela Copa da Liga Inglesa.

O Lance! fez um balanço da carreira de Vitor Pereira e constatou que o treinador português nunca fez uma temporada tão ruim quanto faz atualmente com o Wolverhampton. Nem mesmo no Flamengo, em que o comandante ficou marcado por perda de títulos importantes em um curto espaço de tempo.

Aproveitamento de Vitor Pereira ao longo da carreira

Santa Clara - 54,9% de aproveitamento em 34 jogos (2008/2009) Santa Clara - 54,9% de aproveitamento em 37 jogos (2009/2010) Porto - 71% de aproveitamento em 46 jogos (2011/2012) Porto - 80,1% de aproveitamento em 47 jogos (2012/2013) Al-Ahli - 60,3% de aproveitamento em 37 jogos (2013/2014) Olympiacos - 74% de aproveitamento em 27 jogos (2014/2015) Fenerbahce - 69,4% de aproveitamento em 59 jogos (2015/2016)* 1860 Munique - 35% de aproveitamento em 20 jogos (2016/2017) Shanghai Port - 69,7% de aproveitamento em 43 jogos (2018) Shanghai Port - 67,4% de aproveitamento em 45 jogos (2019) Shanghai Port - 58,6% de aproveitamento em 29 jogos (2020) Fenerbahce - 53,5% de aproveitamento em 25 jogos (2021/2022) Corinthians - 52,6% de aproveitamento em 64 jogos (2022) Flamengo - 53,3% de aproveitamento em 20 jogos (2023) Al-Shabab - 51,1% de aproveitamento em 15 jogos (2023/2024) Al-Shabab - 64,4% de aproveitamento em 15 jogos (2024/2025) Wolverhampton - 52% de aproveitamento em 25 jogos (2024/2025) Wolverhampton - 24,2% de aproveitamento em 11 jogos (2025/2026)

* Em 2016/2017, Vitor Pereira fez apenas dois jogos pelo Fenerbahce, mas deixou o clube após uma eliminação na 3ª Eliminatória da Champions League com uma vitória e uma derrota para o Monaco. O treinador ficou até janeiro sem um novo clube até assumir o 1860 Munique, da Alemanha.

Sequência do Wolverhampton

Antes da Data Fifa de novembro, Vitor Pereira e o Wolverhampton possuem uma sequência muito complicada. Nesta quarta-feira (29), os Lobos recebem o Chelsea pela 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa. No início do próximo mês, o clube visita Fulham e o Chelsea pela Premier League.

Atualmente, o Fulham é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, mas com seis pontos de vantagem para o Wolverhampton. Vitor Pereira tem um confronto direto nos próximos dias que pode ser decisivo para ditar o futuro do trabalho do português.

Como era a campanha do antecessor de Vitor Pereira?

Antes da chegada de Vitor Pereira, o Wolverhampton era comandado por Gary O'Neil. Em 2024/2025, o treinador havia feito 18 partidas pelo clube inglês, tendo obtido apenas três vitórias e sido demitido com um aproveitamento de 22,2%, que é um número bem parecido com o que o treinador português tem atualmente.

