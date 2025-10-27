Após gol de pênalti, Kevin De Bruyne sofre lesão pelo Napoli; saiba mais
Jogador de 34 anos ainda não tem data prevista de volta aos gramados
O Napoli assumiu a liderança do Campeonato Italiano após o encerramento da oitava rodada, mas recebeu uma péssima notícia nesta segunda-feira (27). Em comunicado oficial, o clube informou que a estrela Kevin De Bruyne sofreu uma grave lesão na coxa direita. Sem previsão de retorno, a expectativa é de que ele fique afastado dos gramados por alguns meses.
De Bruyne deixou o gramado aos 32 minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, logo após converter o pênalti que abriu o placar. Ao finalizar a cobrança, levou a mão à perna e despertou preocupação imediata no técnico Antonio Conte. O belga foi substituído imediatamente após o lance e deixou o campo amparado pela equipe médica do Napoli. Agora, o clube confirmou oficialmente a gravidade da lesão. Veja a nota abaixo:
— Após a lesão sofrida durante a partida contra a Inter, Kevin De Bruyne passou por exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma ruptura grave no bíceps femoral da coxa direita. O jogador já iniciou seu programa de reabilitação.
Aos 34 anos, De Bruyne é o artilheiro do Napoli no campeonato, com quatro gols, e divide a liderança da artilharia da temporada com o atacante dinamarquês Rasmus Højlund e o meio-campista escocês Scott McTominay. O meia chegou ao Napoli nesta temporada, após assinar sem custos ao fim de seu contrato com o Manchester City, clube que defendeu por dez anos e onde se consolidou como um dos principais nomes do futebol mundial.
De Bruyne reforçou um elenco com grandes ambições em 2025/26, já que o Napoli busca seu terceiro título italiano em quatro temporadas e pode conquistar o bicampeonato nacional pela primeira vez em sua história. A equipe também retorna à Champions League após um ano de ausência, com o objetivo de superar as quartas de final, fase máxima alcançada em 2023.
