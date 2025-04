Duas assistências, papel de liderança e poder decisivo. Esse foi o combo apresentado por Casemiro na virada histórica do Manchester United frente ao Lyon, na quinta-feira (17), pela Liga Europa. Depois de meses sem ser aproveitado por Rúben Amorim, o volante não só recuperou seu espaço, como deu a volta por cima, assumiu o protagonismo e reacendeu o debate para ser convocado pela Seleção Brasileira.

Atualmente com 33 anos, Casemiro chegou ao United em 2022 com a ambição de novos desafios depois de conquistar tudo pelo Real Madrid. A primeira temporada foi um verdadeiro sucesso, com bons números sob o comando de Erik ten Hag, terminando a Premier League em terceiro lugar. Depois do impacto imediato, porém, uma verdadeira tempestade.

Ainda sob o comando do técnico holandês, o United colapsou e teve sua pior temporada da história em 2023/24. A equipe ainda conseguiu ser campeã da Copa da Inglaterra, o que sustentou o emprego do treinador. Meses depois, já em 2024/25, ele acabou demitido. Rúben Amorim assumiu e Casemiro sofreu com as consequências.

Com estilo de jogo mais dinâmico, Rúben Amorim deixou Casemiro de lado no United. Em dezembro, por exemplo, ficou no banco e sequer foi acionado em cinco partidas. O cenário se repetiu em janeiro, não sendo utilizado em seis partidas consecutivas. A mudança começou a partir de fevereiro.

Pressionado pelos resultados ruins e cada vez com menos opções em virtude de lesões, Rúben Amorim não teve outra escolha a não ser confiar em Casemiro para comandar não só o meio-campo do Manchester United, como liderar o time como um todo. A resposta foi positiva.

Ao melhor estilo maestro, Casemiro colocou ordem na casa e organizou o United de Rúben Amorim. Pivô da espinha dorsal, engatou boa sequência e voltou a ter papel importante com a camisa dos Red Devils. Do dia 16 de fevereiro até agora, o brasileiro foi titular em 10 de 13 jogos, tendo atuado por 90 minutos em seis deles.

(Foto: Divulgação / Manchester United)

Vale frisar que Casemiro foi constantemente colocado como carta fora do baralho pelos veículos da Inglaterra, dando a entender que deixaria o United ao fim da temporada. O brasileiro, por sua vez, manteve a compostura e profissionalismo, sempre indicando que estava apenas esperando pela oportunidade de mostrar seu trabalho a Rúben Amorim.

A grande recompensa pela disciplina veio na quinta, com duas assistências nos minutos finais da partida contra o Lyon, quando o United perdia por 4 a 3 e vinha dando adeus à Liga Europa, única esperança do time de salvar a temporada e garantir vaga na próxima Champions League. Casemiro ainda sofreu pênalti, influenciando assim, em três dos cinco gols da equipe inglesa.

Desempenho de Casemiro no United fez torcedores pedirem seu retorno à Seleção

A falta de regularidade no United impactou diretamente na presença de Casemiro na Seleção Brasileira. Figura carimbada nas últimas Copas do Mundo, o volante caiu, aos poucos, no esquecimento de Dorival Júnior, ex-técnico do Brasil. Sua última convocação aconteceu em março de 2024, sendo cortado por lesão.

Fato é que, agora que voltou a jogar bem, e com a baixa da Seleção Brasileira, Casemiro entrou mais uma vez no radar dos torcedores. Especialmente depois do jogo contra o Lyon, muitos brasileiros fizeram questão de pedir seu retorno à Seleção.