Meia ex-United morre aos 36 anos após luta contra câncer

Morreu nesta sexta-feira (18) o meia Joe Thompson, de 36 anos. Revelado pelas categorias de base do Manchester United, ele havia sido diagnosticado com câncer pela terceira vez nos últimos anos. Na ocasião atual, Joe vinha batalhando contra um linfoma.

O meia ex-United já tinha lutado contra o câncer entre os anos de 2014 e 2017. Na época, o meia conseguiu vencer a batalha e retornou aos gramados para atuar pelo Rochdale, time o qual mais defendeu as cores ao longo da carreira. Seu último jogo como profissional foi justamente pela equipe inglesa, em agosto de 2018.

Mesmo saudável na época, Joe precisou se aposentar de forma precoce. O ex-jogador alegou ter levado seu corpo ao limite físico, priorizando seu bem-estar a longo prazo ao invés do futuro de sucesso dentro das quatro linhas.

Revelado pela categoria de base do Manchester United, Joe Thompson deixou o gigante inglês ainda em 2005. De lá, partiu para o Rochdale, clube o qual mais se destacou. Ao longo da carreira, também defendeu as cores de outros times de menor expressão na Inglaterra, como Whrexam, Bury, Southport, entre outros.

Clubes homenageiam Joe Thompson

Joe Thompson, ex-United que faleceu de câncer (Foto: Reprodução/Rochdale)

Em publicação nas redes sociais, o meia ex-United foi homenageado por alguns clubes em virtude da sua morte por câncer. Os Diabos Vermelhos, mesmo em meio a euforia da classificação histórica na Europa League, fizeram questão de prestar suas condolências. O mesmo aconteceu com o Rochdale.

— Um homem que personificou valores do nosso clube. É com tristeza que informamos que Joe Thompson faleceu. Uma personalidade calorosa que tinha uma conexão profunda com nosso clube desde jovem. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Joe neste momento difícil — escreveu o United.

— Ficamos devastados ao saber do falecimento da lenda de Dale, Joe Thompson. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Joe neste momento incrivelmente triste — publicou o Rochdale, que também fez homenagens no jogo desta sexta, como uma faixa preta para todos os atletas utilizarem e um minuto de silêncio.