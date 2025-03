Alemanha vence Itália e se aproxima de vaga na semifinal da Liga das Nações

De virada, a Alemanha venceu a Itália por 2 a 1, nesta quinta-feira (20), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. O meia Tonali abriu o placar para a Azzurra, enquanto Kleindienst e Goretzka marcaram os gols da equipe de Julian Nagelsmann.

Como foi a partida entre Itália e Alemanha?

No primeiro tempo, a Itália abriu o placar no primeiro ataque com Pelegrini sendo lançado pelo lado direito, e Tonali aproveitando um corte errado do zagueiro Jonathan Tah e enchendo o pé para balançar as redes. Apesar de uma boa chance com Goretzka aproveitando uma sobra de bola na entrada da área e batendo para defesa tranquila de Donnarumma, a Alemanha deu sorte de não ter ido para o vestiário com um prejuízo ainda maior. Autor do gol, Tonali também teve uma oportunidade de fora da área em que chutou forte para defesa de Baumann, enquanto Moise Kean foi acionado pelo lado direito, infiltrou na área e soltou uma bomba para outra grande intervenção do goleiro adversário.

No início da segunda etapa, Julian Nagelsmann promoveu mudanças na Alemanha, e Kleindienst aproveitou cruzamento de Kimmich e deixou tudo igual aos três minutos. Após o susto, a Itália se recompôs e criou duas boas chances com Kean recebendo passe de Tonali pela direita e batendo por cima do gol, enquanto Raspadori foi servido livre de marcação na área e finalizou para grande defesa de Baumann. Em meio a diversas chances perdidas, a Alemanha aproveitou uma cobrança de escanteio com Kimmich e virou o duelo com Goretzka desviando de cabeça aos 31 minutos. A Azzurra tentou deixar tudo igual com Maldini aproveitando espaço de fora da área na reta final da partida e soltando uma bomba, mas o goleiro da Alemanha fez mais uma intervenção difícil e garantiu o triunfo dos visitantes.

O que vem por aí para Itália e Alemanha?

No domingo (23), Alemanha e Itália voltam a se enfrentar, pelo segundo jogo das quartas de final da Liga das Nações, em Dortmund, às 16h45 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Itália 1 x 2 Alemanha - Liga das Nações

Quartas de final (Ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília).

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA).

🥅 Gols: Tonali, 8'/1ºT (1-0); Kleindienst, 3'/2ºT (1-1), Goretzka, 31'/2ºT (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Rovella e Maldini (ITA); Amiri (ALE)

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori; Politano (Bellanova), Barella (Frattesi), Rovella (Ricci), Tonali e Udogie; Kean (Lucca) e Raspadori (Maldini).

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger e Raum (Schlotterbeck); Gross (Andrich), Gortezka e Musiala; Sané (Adeyemi), Burkardt (Kleindienst) e Amiri (Leweling).