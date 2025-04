Não é apenas o futebol brasileiro que coleciona polêmicas de arbitragem. A PGMOL, comissão de árbitros de jogos profissionais da Premier League, assumiu erro em lance envolvendo James Tarkowski, do Everton, no clássico contra o Liverpool. De acordo com a comissão, o jogador deveria ter sido expulso por entrada em Alexis Mac Allister.

O lance aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o Merseyside Derby ainda estava empatado em 0 a 0. A bola sobrou, e Tarkowski se antecipou para afastar o perigo da área do Everton. Fato é que ele manteve seu pé no alto, que acertou a perna de Mac Allister em cheio com as travas.

De imediato, os jogadores do Liverpool questionaram uma eventual expulsão. O árbitro Samuel Barrott revisou o lance no VAR, porém, acabou mantendo sua decisão de apenas dar um cartão amarelo para o defensor dos Toffees. A PGMOL concordou que Tarkowski afastou a bola de maneira correta, porém, se corrigiu afirmando que a atitude seguinte deveria ser punida com expulsão.

Veja o lance que fez a Premier League admitir o erro contra o Liverpool:

A confirmação por parte da Premier League do erro no jogo contra o Liverpool não é uma novidade. Mesmo tendo que dar o braço a torcer, a comissão de arbitragem tem o costume de admitir quando comete equívocos em partidas. Episódios antigos, por exemplo, já reverteram expulsões de jogadores, como foi o caso popular de Heung-Min Son, em 2019.

Na ocasião, o sul-coreano acertou carrinho no meia André Gomes, do Everton. Pela intensidade do golpe, o português acabou fraturando o tornozelo. Son, inclusive, chorou em campo pela preocupação com o colega de profissão.

Fato é que a lesão se deu por um choque com Aurier, e não graças ao carrinho de Son. Dias depois, a Premier League reviu o lance, entendeu que não houve intenção e o cartão vermelho foi removido.