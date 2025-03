Cada vez mais sólido em seu projeto de disputar a sexta Copa do Mundo da carreira, Cristiano Ronaldo foi criticado por um ex-Liverpool. Campeão da Champions pelos Reds em 2005, o alemão Dietmar Hamann questionou a ida do português para o torneio de 2026.

Em meio a entrevista ao "CardPlayer.com", Hamann afirma que a influência de Cristiano Ronaldo já foi baixa para a seleção portuguesa na Euro de 2024. Neste sentido, o ex-Liverpool deixou claro que vê CR7 em decadência no futebol.

— Ele ainda marca gols, mas eles (Portugal) têm bons atacantes como Gonçalo Ramos, que não conseguem jogar, acho que está na hora de outra pessoa ter a chance de brilhar no time. Se o virmos na Copa do Mundo, ficaria muito surpreso se ele tivesse um grande impacto — disse o ex-jogador do Liverpool.

Atualmente com 40 anos de idade, Cristiano Ronaldo marcou na vitória de Portugal por 5 a 2 contra a Dinamarca, pelas quartas de final da Liga das Nações. O tento colocou o atacante em um patamar seleto de jogadores com gols por seleção aos 40 anos. Ele se juntou a Formiga, Paolo Guerrero, Stanley Matthews e Roger Milla como os únicos.

Cristiano Ronaldo teve atuação apagada por Portugal contra a Dinamarca, pela Liga das Nações (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)

São 929 gols na carreira para o "Robozão", que mira a tão esperada marca dos mil nos próximos anos. Como citado por Hamann, porém, ele acabou sendo subutilizado nos últimos torneios de seleções. Na Copa do Mundo de 2022, por exemplo, Cristiano Ronaldo foi reserva contra a Suíça.

A autocrítica por parte de Cristiano Ronaldo também existe. Depois da partida de ida, por exemplo, em que Portugal perdeu de 1 a 0, o atacante não ignorou seu desempenho abaixo.