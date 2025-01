O Real Madrid venceu o Valencia por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira (3), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada de La Liga, no Mestalla. O confronto precisou ser adiado devido à tragédia ocorrida na região, após as inundações e enchentes graves que fizeram cerca de 70 mortos. Hugo Duro foi o autor do gol dos Morcegos, enquanto Modric e Bellingham marcaram pelos merengues no final do segundo tempo, após Vini Jr. ser expulso.

Como foi a partida?

Nem o Real Madrid nem Vini Jr. tiveram vida fácil no Mestalla. Na estreia do técnico Carlos Corberan, o Valencia tomou o controle da partida nos minutos iniciais e trouxe mais perigo ao gol de Courtois, que precisou fazer algumas defesas primordiais para assegurar a igualdade no placar. Com Vini Jr. de volta depois de cumprir suspensão, a equipe merengue até chegou ao gol de Dimitrievski, mas foram os donos da casa que abriram o placar. Hugo Duro aproveitou rebote, depois de defesa milagrosa de Courtois em chute de Javi Guerra, e mandou para o fundo da rede.

Depois do gol, a equipe de Madrid reagiu. Valverde arriscou algumas vezes de fora da área. Além disso, Vini Jr. recebeu bonito passe de Ceballos em profundidade e finalizou de esquerda na saída do goleiro, que fez grande defesa. Por fim, nada feito. Saída para o intervalo com o Valencia na vantagem do placar.

No segundo tempo, quase tudo deu errado. Apesar de ter melhorado o desempenho da equipe, o Real Madrid não contou com a sorte. Mbappé sofreu pênalti de Barrenechea, Bellingham pediu para bater mas desperdiçou a penalidade. Foi o primeiro pênalti perdido do jogador em sua carreira como profissional. Em seguida, o francês marcou um golaço depois de uma triangulação com o camisa 10 e Vini Jr., mas acabou sendo anulado por impedimento.

Como se não pudesse ficar pior, Vini Jr. foi expulso depois de se estranhar com o goleiro Dimitrievski. O macedônio empurrou Vinicius, que devolveu o gesto. Após análise do VAR, o juíz decidiu expulsar apenas o jogador da equipe visitante, que respondeu à provocação do adversário. Ancelotti mexeu, e Modric entrou para começar a reação.

Cinco minutos depois de pisar em campo, o croata recebeu um bonito passe de Bellingham e finalizou na saída do goleiro para empatar o jogo. Minutos depois, como uma redenção, o meia inglês estufou as redes para consagrar a virada e colocar o Real Madrid na liderança do campeonato espanhol. Com a vitória, o Real ultrapassa o Atlético de Madrid e assume a ponta da tabela com 43 pontos.

O que vem por aí?

Agora líder, o Real Madrid encara o Deportiva Minera, na próxima segunda (6), a partir das 15h (de Brasília), no estádio Cartagonova, pela segunda rodada da Copa del Rey. Enquanto o Valencia encara o Eldense, na terça-feira (7), às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Valencia 1 x 2 Real Madrid

12ª rodada - La Liga

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 17h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Mestalla, em Valência (ESP)

🥅 Gol: Hugo Duro (26', 2ºT); Modric (39', 2ºT), Bellingham (45'+5, 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Vini Jr. (Real Madrid); Ceballos (Real Madrid); Dimitrievski (Valencia); Canós (Valencia);

🟥 Cartão vermelho: Vini Jr. (Real Madrid)

VALENCIA (Técnico: Carlos Corberan) Dimitrievski; Foulquier, Tárrega, Mosquera e Gasiorowski (Jesús Vázquez) ; Luis Rioja, Enzo Barrenechea, Javi Guerra (Guillamón) , Diego López; André Almeida (Dani Gómez) e Hugo Duro

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouameni, Rudiger e Mendy (Camavinga); Valverde e Ceballos (Modric); Rodrygo (Brahim Díaz), Jude Bellingham (Asensio) e Vinícius Jr; Kylian Mbappé

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Soto Grado

🚩 Assistentes: Álvarez Fernández e Becerril Gómez; Ruipérez Marín

🖥️ VAR: Muñiz Ruiz e Prieto López de Ceraín

Bellingham perde pênalti, mas marca gol da virada do Real Madrid sobre o Valencia (Foto: Reprodução/ Real Madrid)

