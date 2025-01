De saída da Juventus, Danilo estuda propostas que estão chegando, mas tem a intenção de seguir na Europa por mais tempo. Embora não haja definição, o lateral-direito da Seleção Brasileira tem ofertas na mesa e entende que novos interessados surgirão nos próximos dias.

Alvo de especulação no Brasil, Danilo entende que não é o momento de retornar ao seu país em 2025. Apesar de já ter declarado interesse em voltar um dia para defender Flamengo ou Santos, os clubes devem ter que esperar mais tempo pelo jogador.

O Rubro-Negro não procurou o lateral-direito na janela de transferências de janeiro apesar das propostas recebidas por Wesley. O jovem do Flamengo é alvo de clubes europeus e não garantiu sua permanência no Rio de Janeiro. Há um entendimento de que as eleições "bagunçaram" as pretensões do clube.

Por outro lado, o Santos fez uma consulta sobre a possibilidade de repatriar Danilo no ano de seu retorno à Série A. No entanto, o Peixe corre por fora na disputa, enquanto o atleta analisa as ofertas mais interessantes.

Com poucas oportunidades na Juventus desde a chegada de Thiago Motta, Danilo segue com grande mercado na Europa devido ao seu futebol e seu comportamento como capitão e fora de campo. O jogador segue com portas abertas no Velho Continente.

O lateral-direito sente que tem lenha para queimar na Europa, mas mantém interesse em uma volta ao Brasil, mas mais para o final de sua carreira. Nesse caso, Flamengo e Santos seguem sendo a prioridade do jogador.