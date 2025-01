A noite do Real Madrid não foi nada fácil no Mestalla, nesta sexta-feira (3). Depois de sofrer o gol de Hugo Duro ainda no primeiro tempo, os Merengues até esboçaram uma reação no segundo tempo, mas não contaram com a sorte para igualar o placar. Bellingham poderia ter deixado tudo igual, mas perdeu primeiro pênalti da carreira.

continua após a publicidade

▶️ Mercado da Bola: Flamengo? Santos? Entenda situação de Danilo, que deixará a Juventus

▶️ Rodri rebate Cristiano Ronaldo após críticas à Bola de Ouro: ‘Sabe como funciona’

Os donos da casa dominaram a primeira etapa, e apesar da equipe de Ancelotti chegar com perigo em algumas oportunidades, não conseguiram balançar as redes para assumir a liderança da La Liga. Logo após o camisa 10 desperdiçar a cobrança da penalidade, Mbappé chegou a marcar um golaço gerado por uma triangulação com Bellingham e Vini Jr., mas foi anulado por impedimento. Nas redes sociais, os torcedores não deixaram barato a atuação 'abaixo' do meia. Confira os comentários:

Valencia e Real Madrid se enfrentaram nesta sexta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Mestalla, em Valência (ESP), em jogo atrasado da 12ª rodada de La Liga. Na ocasião, o confronto precisou ser adiado devido à tragédia ocorrida na região, após as inundações e enchentes graves que fizeram cerca de 70 mortos.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Valencia x Real Madrid

12ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mestalla, em Valência (ESP)

🕴️ Arbitragem: Soto Grado (árbitro); Álvarez Fernández e Becerril Gómez (auxiliares); Ruipérez Marín (quarto árbitro); Muñiz Ruiz e Prieto López de Ceraín (VAR)

Bellingham comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte