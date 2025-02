Com Vini Jr., Carlo Ancelotti escala Real Madrid para confronto contra Espanyol

Após dois jogos de suspensão, contra Las Palmas e Real Valladolid, Vini Jr. está de volta ao Real Madrid em confrontos pela La Liga. Livre para contar com o atacante, Carlo Ancelotti escalou os Merengues para enfrentar o Espanyol, às 17h, deste sábado (1). Com isso, o quarteto de astros formado por Vini, Bellingham, Mbappé e Rodrygo retorna a ação após duas partidas.

continua após a publicidade

➡️ Espanyol x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo por La Liga

Apesar da volta de Vini Jr., a escalação do Real Madrid escolhida por Carlo Ancelotti não conta com grandes novidades. Assim, Brahím, escolhido pelo treinador como substituto do brasileiro no lado esquerdo do ataque, retorna ao banco de reservas. Fora dos titulares, no jogo da Champions League na última quarta-feira (29), Fran García retorna para o elenco inicial para a partida contra o Espanyol deste sábado (1). Os jovens craques Endrick e Raúl Asencio começam o confronto no banco de reservas.

A escalação do Real Madrid para enfrentar o Espanyol, neste sábado (1), pela 22ª rodada da La Liga, conta com: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Valverde e Dani Ceballos, Jude Bellingham; Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé.

continua após a publicidade

Já do outro lado, o técnico Manolo González escalou a equipe mandante, para receber os Merengues, com Joan García; Omar El Hilali, Marash Kumbulla, Leandro Cabrera e C. Romero; Urko, Alex Král e Pol Lozano; Jofre Carreras, Roberto Fernández e Javi Puado.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade