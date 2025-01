Espanyol x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo por La Liga

O Real Madrid visita o Espanyol, neste sábado (1º), em duelo válido pela 22ª rodada de La Liga. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), e as equipes entram em campo no RCDE Stadium, em Barcelona (ESP). O confronto será transmitido pelo canal fechado da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANYOL X REAL MADRID

22ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 1º de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: RCDE Stadium, em Barcelona (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESPANYOL (Técnico: Manolo González)

Joan García; Omar El Hilali, Marash Kumbulla, Leandro Cabrera e Brian Oliván; Jofre Carreras, Alex Král e Pol Lozano; Alvaro Tejero, Roberto Fernández e Javi Puado



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Alaba, Antonio Rüdiger e Fran García; Fede Valverde, Ceballos e Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé e Vinicius Junior

Vini Jr comemora gol ao lado de Kylian Mbappé pelo Real Madrid (Foto: Guillermo Martinez/SOPA Images/Sipa USA)

