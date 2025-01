Guardiola, do City, projeta duelo com Real Madrid e alfineta calendário europeu

O Manchester City, liderado pelo treinador Pep Guardiola, conheceu o adversário nos playoffs de acesso às oitavas de final da Champions League. Após sorteio realizado em Nyon, na Suíça, foi definido que o time inglês irá encarar o Real Madrid valendo a sobrevivência na competição. O confronto, que acontecerá pela quinta vez nas últimas seis temporadas, já é "figurinha carimbada" no calendário europeu.

Guardiola foi questionado sobre as expectativas de enfrentar os Merengues em mais uma oportunidade pelo Manchester City e afirmou que, a esta altura, os confrontos já podem ser considerados clássicos do futebol europeu.

-Já parece um clássico. São quatro anos seguidos enfrentando o Real Madrid. Entre Bayern de Munique ou Real Madrid, ambos seriam adversários complicados. Espero que possamos chegar da melhor forma possível no jogo de ida, aqui, e na volat, em Madri - disse Pep Guardiola.

O calendário europeu, pauta conhecida nas coletivas de imprensa do Manchester City, voltou a ser assunto debatido pelo comandante espanhol. Pep afirmou que a Premier League "sempre impõe o calendário mais difícil entre as equipes na Europa", e de forma irônica, destacou a "gentileza" com a qual a tabela de jogos é organizada para os times ingleses.

-Calendário é o que é. Na Premier League, todo time tem que jogar contra todo mundo, mas normalmente eles (organizadores da Premier League) sempre colocam os calendários mais difíceis para os times da Europa. Eles são sempre tão gentis com o calendário, tantos anos, sempre acontece dessa forma. Lembro-me de quando estava no Barcelona e acompanhava a Premier League e Alex Ferguson, José Mourinho e Arsène Wenger faziam as mesmas reclamações - desabafou o treinador.

Os Cityzens terão um mês de fevereiro cheio. Além dos confrontos decisivos pela Champions, o time comandado por Guardiola terá quatro partidas complicadas pela Premier League: Arsenal, Newvcastle, Liverpool e Tottenham. As partidas dos playoffs estão marcadas para os dias 11 e 12 de fevereiro (ida) e 18 e 19 de fevereiro (volta).

Savinho e Haaland celebram gol pelo Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

O sorteio dos playoffs da Champions League 2024-25

Atalanta-ITA x Club Brugge-BEL

Borussia Dortmund-ALE x Sporting-POR

Real Madrid-ESP x Manchester City-ING

Bayern de Munique-ALE x Celtic-ESC

PSV-HOL x Juventus-ITA

Milan-ITA x Feyenoord-HOL

PSG-FRA x Stade Brest-FRA

Benfica-POR x Monaco-FRA

*Terão a vantagem de disputar o jogo de volta em casa: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, PSV, PSG e Benfica.

