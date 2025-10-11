Yamal vai jogar? Espanha divulga titulares para jogo das Eliminatórias
Jogador não foi convocado devido a lesão
Na busca pela vaga pela Copa do Mundo, a Espanha enfrenta a Geórgia neste sábado (11), pela 7ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias. Para o confronto, Luis de la Fuente, apesar das baixas importantes, escalou a La Roja com força máxima. Yamal, astro do Barcelona, é um dos jogadores que ficaram de fora – o atacante foi desconvocado por conta de uma lesão.
Veja a escalação da Espanha 🔴🟡
Entre as novidades, está a titularidade de Yeremy Pino, jovem atacante do Crystal Palace, que entra na vaga deixada por Yamal. Além dele, Ferran Torres também começa jogando, substituindo Nico Williams, outro desfalque por lesão. Na defesa, Le Normand assume o posto de Dean Huijsen, também fora por problema físico.
⚽ GOL: Unai Simón
⚽ LTD: Pedro Porro
⚽ ZAG: Le Normand
⚽ ZAG: Cubarsí
⚽ LTE: Cucurella
⚽ MEI: Zubimendi
⚽ MEI: Pedri
⚽ MEI: Mikel Merino
⚽ ATA: Yeremy Pino
⚽ ATA: Ferran Torres
⚽ ATA: Oyarzabal
Lamine Yamal desconvocado da seleção espanhola
A principal ausência da lista de Luis de la Fuente é Lamine Yamal, cortado após sentir um desconforto na região do púbis. A informação foi confirmada pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF) horas depois da divulgação da convocação oficial. Segundo comunicado da entidade, o Barcelona só informou o problema físico após a lista ser publicada, o que motivou a exclusão do atacante para evitar agravamento da lesão.
“Lamine Yamal foi retirado da equipe de Luis de la Fuente para os jogos contra Geórgia e Bulgária. Após consulta aos serviços médicos do Barcelona, foi constatado desconforto pubiano, e o jogador foi dispensado para promover uma recuperação rápida e segura”, diz a nota da RFEF.
A situação reacende o debate sobre o uso excessivo do jovem de 18 anos, tema que já havia gerado atrito entre o técnico espanhol e Hansi Flick, do Barcelona. O alemão criticou o fato de Yamal ter atuado com dores nos últimos jogos da seleção, afirmando que o jogador entrou em campo mesmo sob medicação e sem treinar entre as partidas.
Com a saída de Yamal, somam-se às baixas Dean Huijsen e Dani Olmo – este último ainda em recuperação. O zagueiro do Real Madrid sofreu uma lesão no músculo sóleo da perna esquerda e ficará fora por cerca de 10 dias, segundo o departamento médico espanhol.
