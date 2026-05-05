Com título em jogo, El Clásico terá 'sede' no Brasil; entenda

No dia 10 de maio, a La Liga, em parceria com a SportyBet, promove uma Fan Fest oficial para o El Clásico. O duelo entre Real Madrid e Barcelona, que pode ser decisivo para os rumos do campeonato, será transmitido em um evento imersivo na Praça da Baleia, na Faria Lima, das 14h às 20h.

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Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (10) pela La Liga (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

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A proposta é transformar a Avenida Faria Lima em um pedaço do Santiago Bernabéu ou do Camp Nou. Com telões de alta definição e áudio oficial, a experiência busca conectar o torcedor brasileiro, um dos públicos mais fiéis da liga espanhola, com a tensão e a magia do confronto.

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Mais do que apenas assistir ao jogo, que começa às 16h, os fãs terão uma programação completa. Entre os destaques estão:

Meet & Greet: Encontro com os craques Sávio (La Liga Legend e ex-Real Madrid) e Adriano Correia (ex-Barcelona).

Interatividade: Áreas para prática de futevôlei (raqball) e desafios em cabines de ar.

Entretenimento: DJ ao vivo e área VIP com open food e bebidas.

Não é segredo que o El Clásico "fala português". A iniciativa da SportyBet reforça esse vínculo histórico, que já teve protagonistas como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, e hoje brilha com Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha.

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