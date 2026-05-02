João Pedro, atacante da Seleção, entra na mira do Barcelona, segundo jornal

O Barcelona incluiu o nome do atacante brasileiro João Pedro em sua lista de possíveis contratações para a próxima temporada. De acordo com informações do programa Què T'hi Jugues, da rádio espanhola SER Catalunya, o clube catalão tem interesse no jogador do Chelsea, que também é uma das opções estudadas pelo diretor esportivo Deco para reforçar o setor ofensivo.

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O brasileiro de 24 anos chegou ao Chelsea no meio da temporada passada e chamou atenção com boas atuações, inclusive no Mundial de Clubes, ao lado de Pedro Neto e Cole Palmer. A versatilidade é um dos trunfos de João Pedro: ele pode atuar em todas as posições do ataque, o que agrada a comissão técnica do Barcelona.

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Assim como no caso de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid que também está na mira, qualquer negociação pelo brasileiro esbarra nas finanças do clube catalão. O Barcelona ainda não tem certeza se poderá operar dentro da regra de troca de jogadores na proporção de um para um, o que limita seus movimentos no mercado.

Chelsea pagou 65 milhões de euros e Copa do Mundo pode elevar valor

O Chelsea desembolsou quase 65 milhões de euros para contratar João Pedro junto ao Brighton no meio de 2025. Esse investimento elevado indica que o clube londrino não pretende se desfazer do atacante com facilidade, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando.

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A Copa do Mundo, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, pode valorizar ainda mais o atleta. Uma boa campanha da Seleção Brasileira e um papel de destaque de João Pedro no torneio tendem a elevar seu preço de mercado, tornando qualquer negociação ainda mais cara para os interessados.

João Pedro, atacante da Seleção Brasileira. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Curiosamente, João Pedro e Julián Álvarez têm números próximos na temporada atual: o brasileiro soma 19 gols e nove assistências, enquanto o argentino tem 20 tentos, e o mesmo números de passes para gols.

Barcelona precisa definir centroavante para o próximo ciclo

A posição de centroavante é uma das prioridades do Barcelona para a próxima janela de transferências. Lewandowski tem saída praticamente certa ao fim da temporada, e Ferran Torres está na última temporada de seu contrato, sem proposta de renovação. Hansi Flick e Deco sabem que precisam encontrar o parceiro ideal para Yamal e Raphinha no ataque.

Menos badalado do que Julián Álvarez, João Pedro pode ser alvo de uma negociação mais discreta. No entanto, o clube catalão sabe que não será fácil convencer o Chelsea a liberar o jogador, especialmente em um momento de turbulência dentro do clube londrino. Sem disposição do Chelsea para negociar, as chances do Barcelona ficam reduzidas.

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