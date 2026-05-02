João Pedro, atacante da Seleção, entra na mira do Barcelona, segundo jornal
Brasileiro seria uma alternativa a Julián Alvarez
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O Barcelona incluiu o nome do atacante brasileiro João Pedro em sua lista de possíveis contratações para a próxima temporada. De acordo com informações do programa Què T'hi Jugues, da rádio espanhola SER Catalunya, o clube catalão tem interesse no jogador do Chelsea, que também é uma das opções estudadas pelo diretor esportivo Deco para reforçar o setor ofensivo.
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O brasileiro de 24 anos chegou ao Chelsea no meio da temporada passada e chamou atenção com boas atuações, inclusive no Mundial de Clubes, ao lado de Pedro Neto e Cole Palmer. A versatilidade é um dos trunfos de João Pedro: ele pode atuar em todas as posições do ataque, o que agrada a comissão técnica do Barcelona.
Assim como no caso de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid que também está na mira, qualquer negociação pelo brasileiro esbarra nas finanças do clube catalão. O Barcelona ainda não tem certeza se poderá operar dentro da regra de troca de jogadores na proporção de um para um, o que limita seus movimentos no mercado.
Chelsea pagou 65 milhões de euros e Copa do Mundo pode elevar valor
O Chelsea desembolsou quase 65 milhões de euros para contratar João Pedro junto ao Brighton no meio de 2025. Esse investimento elevado indica que o clube londrino não pretende se desfazer do atacante com facilidade, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando.
A Copa do Mundo, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, pode valorizar ainda mais o atleta. Uma boa campanha da Seleção Brasileira e um papel de destaque de João Pedro no torneio tendem a elevar seu preço de mercado, tornando qualquer negociação ainda mais cara para os interessados.
Curiosamente, João Pedro e Julián Álvarez têm números próximos na temporada atual: o brasileiro soma 19 gols e nove assistências, enquanto o argentino tem 20 tentos, e o mesmo números de passes para gols.
Barcelona precisa definir centroavante para o próximo ciclo
A posição de centroavante é uma das prioridades do Barcelona para a próxima janela de transferências. Lewandowski tem saída praticamente certa ao fim da temporada, e Ferran Torres está na última temporada de seu contrato, sem proposta de renovação. Hansi Flick e Deco sabem que precisam encontrar o parceiro ideal para Yamal e Raphinha no ataque.
Menos badalado do que Julián Álvarez, João Pedro pode ser alvo de uma negociação mais discreta. No entanto, o clube catalão sabe que não será fácil convencer o Chelsea a liberar o jogador, especialmente em um momento de turbulência dentro do clube londrino. Sem disposição do Chelsea para negociar, as chances do Barcelona ficam reduzidas.
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