Crise no Real Madrid: Rüdiger agride companheiro, e Mbappé discute com comissão

Com um fim de temporada amargo, o Real Madrid não consegue sair de uma crise que conta com agressões e discussões internas. Nesta terça-feira (5), o "Onda Cero" revelou que o zagueiro Rüdiger agrediu o lateral-esquerdo Álvaro Carreras no vestiário da equipe entre os jogos contra Alavés e Betis.

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Segundo o "The Athletic", Rüdiger chegou a pedir desculpas por conta do ocorrido e convidou o elenco do Real Madrid e seus familiares para um almoço. Desde então, o lateral-esquerdo espanhol não entrou mais em campo sob comando do técnico Álvaro Arbeloa.

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Na mesma semana, Mbappé teve uma discussão acalorada com um membro da comissão técnica do Real Madrid. De acordo com o portal norte-americano, o atacante teria falado de forma agressiva e ofensiva com um profissional que atuava como assistente à beira do campo após a sinalização de um impedimento do francês em um treino.

Nem no caso de Rüdiger, nem do de Mbappé houve punição aplicada internamente por parte do Real Madrid. Mas os casos evidenciam um ambiente conturbado às vésperas do fim da segunda temporada consecutiva sem títulos relevantes sendo conquistados, como Champions League, La Liga ou Copa do Rei.

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Comportamento de Mbappé é alvo de críticas no Real Madrid

Na coletiva após a vitória do Real Madrid sobre o Espanyol por 2 a 0, Álvaro Arbeloa foi questionado sobre o comprometimento de Mbappé junto ao elenco. O treinador não aprofundou uma crise existente e optou por uma respostas brandas nas três vezes em que foi perguntado sobre o atacante francês.

Nesta terça-feira (5), os representantes de Mbappé se pronunciaram sobre as críticas referentes ao atleta nas últimas semanas. Principalmente por conta de uma viagem do jogador para a Itália com a namorada durante um período de folga concedido pelo Real Madrid, mas em meio a um momento ruim do clube dentro de campo.

- Algumas das críticas se baseiam em uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação estritamente controlado pelo clube, sem refletir a realidade do envolvimento diário de Kylian e seu trabalho para a equipe.

Neste fim de semana, o Barcelona tem a chance de conquistar o título da La Liga em caso de vitória ou empate no clássico contra o Real Madrid. Por outro lado, os merengues buscam adiar mais uma vez o provável triunfo dos culés.

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