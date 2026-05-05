Saka chega em sua melhor forma para confronto contra o Atlético de Madrid

O Arsenal terá seu principal trunfo disponível no momento mais importante da temporada. Saka retornou ao time titular no último final de semana, na vitória por 3 a 0 sobre o Fulham, e mostrou que está recuperado das lesões que o atormentaram nos últimos meses. O ponta inglês de 24 anos agora se prepara para o jogo de volta da semifinal da Champions League contra o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (5), no Emirates Stadium.

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Saka não atuava como titular desde a final da Copa da Liga Inglesa, em 16 de março, quando o Arsenal foi derrotado pelo Manchester City. Na ocasião, ele sentiu uma lesão no tendão de Aquiles, mas terminou a partida. Dias depois, foi anunciado que o jogador não seria convocado pela Inglaterra para a pausa internacional, gerando especulações sobre uma suposta "jogada de mestre" do clube.

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A ausência de Saka coincidiu com a fase mais difícil do Arsenal na temporada. Sem o ponta, o time inglês venceu apenas uma das cinco partidas que disputou. Foi eliminado nas quartas de final da Copa da Inglaterra pelo Southampton, da quarta divisão inglesa, e viu o Manchester City abrir vantagem na briga pelo título da Premier League.

A atuação decisiva de Saka contra o Fulham

Contra o Fulham, Saka precisou de menos de 10 minutos para mostrar que estava recuperado. Ele recebeu a bola na ponta direita, cortou para dentro, driblou Raúl Jiménez e cruzou com precisão para Gyökeres abrir o placar dentro da pequena área. Antes do intervalo, o atacante sueco retribuiu o favor: encontrou o inglês na entrada da área, que chutou forte no canto mais próximo, sem chances para o goleiro Leno.

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Além do gol e da assistência, Saka deu outros quatro passes decisivos e participou do gol anulado de Calafiori. Foi a primeira vez desde novembro de 2014 que o inglês conseguiu marcar um gol e dar uma assistência na mesma partida de Premier League.

Jogadores do Arsenal comemoram gol de Saka sobre o Fulham, pela Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Com a atuação contra o Fulham, Saka chegou a 150 participações em gols pelo Arsenal em todas as competições. Aos 24 anos, ele já figura entre os 40 jogadores com mais partidas na história dos Gunners (308). Foi também sua 200ª partida como titular na Premier League. Apenas Gareth Barry, Wayne Rooney e Rio Ferdinand alcançaram essa marca em idade mais jovem. Arteta destacou a importância do retorno do jogador no momento decisivo da temporada.

— Ele precisava de um jogo como este para se reconectar com o time, e isso tem sido um grande impulso para a partida de terça-feira — enfatizou o treinador.

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