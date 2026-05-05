menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Petição para Mbappé deixar o Real Madrid ultrapassa metade da população de Madri

Petição para Mbappé deixar o Real Madrid ultrapassa 1,5 milhão de assinaturas

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/05/2026
16:00
Atualizado há 4 minutos
Mbappé e Vini Jr comemoram gol do Real Madrid contra o Alavés
imagem cameraMbappé e Vini Jr comemoram gol do Real Madrid contra o Alavés (Foto: Ander Gillenea / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O que era para ser o casamento dos sonhos está se tornando um pesadelo em Madri. Uma petição online pedindo a saída de Kylian Mbappé do Real Madrid ultrapassou a marca de 1.500.000 assinaturas. Para se ter uma ideia da magnitude do protesto, esse número representa aproximadamente 47% da população total da capital espanhola. A cidade de Madrid, capital da Espanha, possui mais de 3,3 milhões de habitantes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vini Jr e Mbappé recebem duras críticas de torcedores após eliminação (Foto: Alexandra Beier/AFP)
Mbappé vem recebendo duras críticas de torcedores do Real Madrid (Foto: Alexandra Beier / AFP)

Apesar de ser o artilheiro isolado da equipe na temporada com 41 gols, o brilho individual de Mbappé não tem sido suficiente para apagar o incêndio nos bastidores do Santiago Bernabéu.

continua após a publicidade

➡️ Vinicius Júnior iguala recorde histórico de Cristiano Ronaldo no Real Madrid
➡️ Mbappé se pronuncia após polêmicas no Real Madrid: 'Exageradas'

A relação começou a azedar devido à sequência de problemas físicos do atacante. Mbappé já acumulou 53 dias de afastamento nesta temporada, sofrendo com cinco lesões diferentes que o tiraram de partidas cruciais. Para o torcedor madridista, a fragilidade física passou a ser vista como falta de comprometimento, especialmente quando comparada à entrega de outros pilares do elenco.

continua após a publicidade

Enquanto Mbappé perde terreno na confiança do grupo, Vinicius Júnior caminha na direção oposta. Segundo o jornal Marca, a relação de Vini com os companheiros e com a comissão técnica de Álvaro Arbeloa nunca foi tão forte.

"A confiança em Vinícius aumentou drasticamente entre os jogadores, enquanto o clima entre Mbappé e o grupo se deteriorou"

Jornal Marca

O francês passou a ser o principal alvo de críticas internas, sendo apontado como o pivô de confusões que antes não existiam no ambiente merengue.

O estopim para a fúria da torcida e do elenco ocorreu durante o período de recuperação de uma de suas lesões. Enquanto o Real Madrid se preparava para enfrentar o Espanyol fora de casa, Mbappé viajou para a região da Sardenha, na Itália, acompanhado de sua namorada, a atriz Ester Expósito.

De acordo com o jornal AS, a atitude caiu como uma bomba no vestiário. Jogadores e diretoria teriam classificado o episódio como uma clara "falta de profissionalismo", visto que o atleta deveria estar focado em seu tratamento em Valdebebas.

Agora, resta saber se o Real Madrid conseguirá contornar a pressão popular e interna, ou se a passagem de um dos melhores jogadores do mundo pela Espanha terá um fim muito antes do esperado.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias