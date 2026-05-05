Petição para Mbappé deixar o Real Madrid ultrapassa metade da população de Madri

Petição para Mbappé deixar o Real Madrid ultrapassa 1,5 milhão de assinaturas
O que era para ser o casamento dos sonhos está se tornando um pesadelo em Madri. Uma petição online pedindo a saída de Kylian Mbappé do Real Madrid ultrapassou a marca de 1.500.000 assinaturas. Para se ter uma ideia da magnitude do protesto, esse número representa aproximadamente 47% da população total da capital espanhola. A cidade de Madrid, capital da Espanha, possui mais de 3,3 milhões de habitantes.
Apesar de ser o artilheiro isolado da equipe na temporada com 41 gols, o brilho individual de Mbappé não tem sido suficiente para apagar o incêndio nos bastidores do Santiago Bernabéu.
A relação começou a azedar devido à sequência de problemas físicos do atacante. Mbappé já acumulou 53 dias de afastamento nesta temporada, sofrendo com cinco lesões diferentes que o tiraram de partidas cruciais. Para o torcedor madridista, a fragilidade física passou a ser vista como falta de comprometimento, especialmente quando comparada à entrega de outros pilares do elenco.
Enquanto Mbappé perde terreno na confiança do grupo, Vinicius Júnior caminha na direção oposta. Segundo o jornal Marca, a relação de Vini com os companheiros e com a comissão técnica de Álvaro Arbeloa nunca foi tão forte.
"A confiança em Vinícius aumentou drasticamente entre os jogadores, enquanto o clima entre Mbappé e o grupo se deteriorou"Jornal Marca
O francês passou a ser o principal alvo de críticas internas, sendo apontado como o pivô de confusões que antes não existiam no ambiente merengue.
O estopim para a fúria da torcida e do elenco ocorreu durante o período de recuperação de uma de suas lesões. Enquanto o Real Madrid se preparava para enfrentar o Espanyol fora de casa, Mbappé viajou para a região da Sardenha, na Itália, acompanhado de sua namorada, a atriz Ester Expósito.
De acordo com o jornal AS, a atitude caiu como uma bomba no vestiário. Jogadores e diretoria teriam classificado o episódio como uma clara "falta de profissionalismo", visto que o atleta deveria estar focado em seu tratamento em Valdebebas.
Agora, resta saber se o Real Madrid conseguirá contornar a pressão popular e interna, ou se a passagem de um dos melhores jogadores do mundo pela Espanha terá um fim muito antes do esperado.
