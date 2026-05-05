Europeus enlouquecem com atuação de Luís Guilherme: 'Padrão Palmeiras'

O jovem Luís Guilherme, cria do Palmeiras, teve atuação muito comentada por torcedores do Sporting nas redes sociais. Nesta segunda-feira (4), o clube venceu o Vitória de Guimarães por 5 a 1 e se garantiu no terceiro lugar do Campeonato Português.

continua após a publicidade

No duelo, Luís Guilherme, ex-Palmeiras, começou no banco de reservas. O jovem entrou no segundo tempo, e aos 30 minutos marcou um bonito gol para fechar a conta do duelo. Os outros gols do Sporting foram marcados por Goncalo Inacio, Daniel Bragança, Maximiliano Araújo e Luis Suárez.

➡️Felipe Bastos é sincero sobre briga entre Neymar e Robinho Jr: 'Obriga a ser homem'

➡️Ex-atacante do Flamengo diz que quer voltar ao clube com Vini Jr: 'Vai ser legal'

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do clube português ficaram encantados com o gol e as recentes atuações do jovem brasileiro. Veja os comentários abaixo:

Luís Guilherme, ex-Palmeiras, em ação pelo Sporting (Foto: Reprodução Instagram Luís Guilherme)

Veja comentários sobre Luís Guilherme, ex-Palmeiras

Jovem deixou o West Ham para atuar no Sporting

O atacante Luís Guilherme, ex-Palmeiras, de 19 anos, foi um dos reforços Sporting para a temporada. O brasileiro, revelado pelo Alviverde, assinou contrato válido até 2030 após deixar o West Ham, da Inglaterra. O clube português oficializou a contratação e informou que o vínculo inclui uma cláusula de rescisão fixada em 80 milhões de euros.

continua após a publicidade

No clube português, o jovem tem atuado como ponta-direita, e soma dois gols em 16 partidas disputadas. Apesar dos números discretos, os torcedores do Sporting em geral avaliam como positiva a primeira temporada do jogador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Luís Guilherme, ex-Palmeiras, no Campeonato Português! Clique aqui e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.