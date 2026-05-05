Quem é Olivia Rodrigo, cantora que está na camisa do Barcelona no El Clásico?

O Barcelona entrará em campo no próximo El Clásico, neste domingo (10), com uma novidade em seu uniforme. O logotipo da cantora americana Olivia Rodrigo estampará o espaço principal da camisa catalã no confronto contra o Real Madrid, no jogo que pode decidir o título de La Liga na 35ª rodada. Antes da equipe masculina, o time feminino do Barça fará a estreia da do patrocinador especial nesta quarta-feira (6), em duelo contra o Levante, válido pela Liga F.

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Olivia Rodrigo na camisa do Barcelona

Aos 23 anos, a cantora e compositora se consolidou como uma das principais vozes da atual música pop. Com o acordo atual, Olivia Rodrigo entra para a história da parceria como a artista mais jovem a figurar na camisa do Barcelona. A ação esportiva ocorre estrategicamente para promover o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio "you seem pretty sad for a girl so in love", previsto para ser lançado no dia 12 de junho.

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A relevância da artista reflete-se em seus números no cenário digital. Olivia possui um alcance global expressivo, registrando mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify e contabilizando nove músicas que ultrapassaram a marca de um bilhão de reproduções na plataforma. A programação da parceria inclui ainda um show privado na cidade de Barcelona no dia 8 de maio, restrito aos fãs que apresentam maior índice de engajamento no aplicativo.

A marca da cantora Olivia Rodrigo estará estampada na camisa do Barcelona no El Clásico (Foto: Reprodução)

Comercialização das camisas exclusivas

A prática de estampar marcas de músicos atrai a atenção de fãs e colecionadores, e o Barcelona disponibiliza essas edições especiais para venda direta ao público. Para a campanha com Olivia Rodrigo, a diretoria lançou duas frentes de comercialização.

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A primeira consiste em uma versão de edição limitada com 1.899 unidades fabricadas, número que faz referência ao ano de fundação do clube, vendida por 400 euros (cerca de R$ 2.300). A segunda opção é voltada para o mercado de alto luxo, contendo as assinaturas de todos os jogadores da equipe e da própria cantora, com o valor de 3 mil euros (cerca de R$ 17.300).

A marca da cantora Olivia Rodrigo estará estampada na camisa do Barcelona no El Clásico (Foto: Reprodução)

Impacto estratégico da parceria

A substituição temporária da marca do Spotify por logotipos musicais tornou-se uma tradição recente do Barcelona nos duelos contra o Real Madrid. Antes da chegada de Olivia Rodrigo, o icônico uniforme já abriu espaço para homenagear nomes de peso como The Rolling Stones, Coldplay, Ed Sheeran, Travis Scott, Karol G, Rosalía e Drake.

Na prática, a iniciativa tem demonstrado resultados práticos ao conectar a imensa base de torcedores do clube aos fãs dos artistas. O impacto das campanhas é imediato, pois, além de esgotar rapidamente os estoques das camisas, a superexposição no uniforme do Barcelona no El Clásico impulsiona de forma significativa o número de reproduções das músicas dos artistas escolhidos. Sendo assim, o Barcelona, o Spotify e o próprio artista saem ganhando com a marca na camisa.

A banda The Rolling Stones foi uma das escolhidas para participar da ação com o Barcelona (Foto: Divulgação)

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