menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Supercomputador revela favoritos para a final da Champions League; veja as chances de cada time

Gunners assumem favoritismo, enquanto PSG leva vantagem sobre o Bayern

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/05/2026
15:10
Atualizado há 2 minutos
Dembélé comemora gol do PSG sobre o Bayern, na Champions League
imagem cameraDembélé comemora gol do PSG sobre o Bayern, na Champions League (Foto: Franck Fife / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As semifinais da Champions League entregaram tudo o que prometiam e, com apenas 90 minutos restantes para definir os finalistas, a tensão está no ápice. Após jogos de ida eletrizantes, o Supercomputador da Opta atualizou suas simulações e apontou quem deve carimbar o passaporte para a grande decisão.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O cenário mudou drasticamente desde a semana passada. O Bayern de Munique, que entrou nas semifinais como o principal favorito do algoritmo, viu suas chances despencarem após a derrota por 5 a 4 para o PSG no Parc des Princes. Em um clássico instantâneo com gols de Kvaratskhelia, Dembélé e Harry Kane, os franceses garantiram uma vantagem mínima, mas crucial.

continua após a publicidade
Olise e Nuno Mendes disputam bola em PSG x Bayern, na Champions League
Olise e Nuno Mendes disputam bola em PSG x Bayern, na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Agora, o supercomputador aponta o PSG com 57,8% de chances de avançar à sua segunda final consecutiva. Para os comandados de Vincent Kompany, resta a força da Allianz Arena: o Bayern reverteu o placar em 42,2% das simulações.

Se a chave entre alemães e franceses está pegando fogo, o Arsenal aproveitou o empate em 1 a 1 contra o Atlético de Madrid, na Espanha, para se consolidar como o grande favorito a erguer a "Orelhuda". Os Gunners, que buscam seu primeiro título europeu, têm agora 68,1% de probabilidade de chegar à final e 35,8% de chance de título, a maior entre os quatro sobreviventes.

continua após a publicidade

Apesar do equilíbrio no placar, o fator casa no Emirates Stadium pesa a favor dos comandados de Mikel Arteta. Do outro lado, o Atlético de Madrid de Diego Simeone corre por fora. Embora tenha impressionado ao eliminar o Barcelona, o Atleti possui apenas 31,9% de chance de avançar e 12,1% de probabilidade de ser campeão.

Julián Álvarez comemora gol em Atlético de Madrid e Arsenal pela Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)
Julián Álvarez comemora gol em Atlético de Madrid e Arsenal pela Champions League (Foto: Thomas Coex / AFP)

Um detalhe curioso nos dados da Opta é que o Bayern de Munique ainda lidera o Power Ranking (ranking de força). Isso significa que, se os alemães conseguirem a virada contra o PSG na quarta-feira, eles devem retomar o posto de favoritos ao título na final, independentemente do adversário.

Confira as probabilidades de título da Champions segundo o Supercomputador:

  • Arsenal: 35,8%
  • PSG: 28,6%
  • Bayern de Munique: 23,5%
  • Atlético de Madrid: 12,1%

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias