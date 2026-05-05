Supercomputador revela favoritos para a final da Champions League; veja as chances de cada time
Gunners assumem favoritismo, enquanto PSG leva vantagem sobre o Bayern
As semifinais da Champions League entregaram tudo o que prometiam e, com apenas 90 minutos restantes para definir os finalistas, a tensão está no ápice. Após jogos de ida eletrizantes, o Supercomputador da Opta atualizou suas simulações e apontou quem deve carimbar o passaporte para a grande decisão.
O cenário mudou drasticamente desde a semana passada. O Bayern de Munique, que entrou nas semifinais como o principal favorito do algoritmo, viu suas chances despencarem após a derrota por 5 a 4 para o PSG no Parc des Princes. Em um clássico instantâneo com gols de Kvaratskhelia, Dembélé e Harry Kane, os franceses garantiram uma vantagem mínima, mas crucial.
Agora, o supercomputador aponta o PSG com 57,8% de chances de avançar à sua segunda final consecutiva. Para os comandados de Vincent Kompany, resta a força da Allianz Arena: o Bayern reverteu o placar em 42,2% das simulações.
Se a chave entre alemães e franceses está pegando fogo, o Arsenal aproveitou o empate em 1 a 1 contra o Atlético de Madrid, na Espanha, para se consolidar como o grande favorito a erguer a "Orelhuda". Os Gunners, que buscam seu primeiro título europeu, têm agora 68,1% de probabilidade de chegar à final e 35,8% de chance de título, a maior entre os quatro sobreviventes.
Apesar do equilíbrio no placar, o fator casa no Emirates Stadium pesa a favor dos comandados de Mikel Arteta. Do outro lado, o Atlético de Madrid de Diego Simeone corre por fora. Embora tenha impressionado ao eliminar o Barcelona, o Atleti possui apenas 31,9% de chance de avançar e 12,1% de probabilidade de ser campeão.
Um detalhe curioso nos dados da Opta é que o Bayern de Munique ainda lidera o Power Ranking (ranking de força). Isso significa que, se os alemães conseguirem a virada contra o PSG na quarta-feira, eles devem retomar o posto de favoritos ao título na final, independentemente do adversário.
Confira as probabilidades de título da Champions segundo o Supercomputador:
- Arsenal: 35,8%
- PSG: 28,6%
- Bayern de Munique: 23,5%
- Atlético de Madrid: 12,1%
