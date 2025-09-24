menu hamburguer
Jornal espanhol repercute demissão de Renato Gaúcho do Fluminense: 'Estúpido'

Treinador brasileiro cita Pep Guardiola em sua última coletiva de imprensa

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 24/09/2025
16:25
BRASILEIRO A 2025, BRAGANTINO X FLUMINENSE
Fluminense: Renato Gaúcho durante a partida contra o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Marlon Costa/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a eliminação do Fluminense nas quartas de final da Sul-Americana, na terça-feira (23), diante do Lanús, Renato Gaúcho anunciou sua demissão do comando da equipe. Em sua última entrevista coletiva, o treinador confirmou a saída e, ao comentar a decisão, mencionou o espanhol Pep Guardiola como exemplo. A declaração repercutiu na imprensa internacional e foi publicada pelo jornal espanhol "As", que destacou tanto a fala quanto a saída do técnico.

Antes de anunciar a demissão, Renato comentou os gritos de "burro" vindos da torcida ao fim da partida, encerrada com empate por 1 a 1, no Maracanã. A derrota por 1 a 0 no jogo de ida foi decisiva para a classificação do Lanús. Em sua declaração, Portaluppi foi incisivo ao criticar o clima hostil e a pressão tóxica enfrentada pelos profissionais do futebol na atualidade. Segundo ele, o amplo acesso às redes sociais tem ampliado esse cenário, permitindo ataques constantes por parte dos torcedores.

— Eu estou bem vacinado no futebol. Sei da minha capacidade. O Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, se eu não me engano no início do ano, estava sendo chamado de burro. Então, hoje em dia no futebol nada mais me surpreende. Nada, nada, nada, dentro e fora de campo. Justamente devido às redes sociais. Todo mundo é treinador, todo mundo pega a rede social e opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada. Não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. E aí quem paga o pato é o treinador, o jogador. O que a gente vai fazer? — afirmou Renato.

— Eu dei uma entrevista há uns dois meses e hoje estou repetindo: acabou o futebol. Acabou por causa das redes sociais. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que, infelizmente, todos nós, jornalistas, treinadores, jogadores e torcedores estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha — finalizou.

Renato Gaúcho 🤝 Pep Guardiola ❓

Nesse contexto, a menção a Guardiola como exemplo de um grande treinador que também enfrentou críticas por oscilações ao longo da carreira chamou a atenção do "As". Veja a repercussão abaixo:

Jornal "As" sobre fala de Renato Gaúcho sobre Guardiola (Foto: Reprodução/As)
Jornal "As" sobre fala de Renato Gaúcho sobre Guardiola (Foto: Reprodução/As)

Tradução: "Guardiola foi chamado de estúpido" (título). Renato Gaúcho se comparou ao espanhol pelos insultos que recebeu da torcida na última partida contra o Fluminense (subtítulo).

— O brasileiro anunciou sua saída após a partida e explicou que os cânticos de sua torcida, chamando-o de "burro", eram semelhantes aos que cantavam para Guardiola — escreveu o portal espanhol.

COPA DO BRASIL 2025, FLUMINENSE X BAHIA
Fluminense: Renato Gaúcho após a partida contra o Bahia no estádio Maracanã, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

