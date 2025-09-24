Jornal espanhol repercute demissão de Renato Gaúcho do Fluminense: ‘Estúpido’
Treinador brasileiro cita Pep Guardiola em sua última coletiva de imprensa
- Matéria
- Mais Notícias
Após a eliminação do Fluminense nas quartas de final da Sul-Americana, na terça-feira (23), diante do Lanús, Renato Gaúcho anunciou sua demissão do comando da equipe. Em sua última entrevista coletiva, o treinador confirmou a saída e, ao comentar a decisão, mencionou o espanhol Pep Guardiola como exemplo. A declaração repercutiu na imprensa internacional e foi publicada pelo jornal espanhol "As", que destacou tanto a fala quanto a saída do técnico.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Flamengo, Palmeiras ou São Paulo? Campeão da Libertadores conhece caminho no Mundial; veja
Futebol Internacional24/09/2025
- Futebol Internacional
Seleção: Ancelotti acompanhará partida nesta quarta-feira (24); saiba mais
Futebol Internacional24/09/2025
- Fluminense
Fluminense buscou contratação de Tetê na última janela de transferências
Fluminense24/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Antes de anunciar a demissão, Renato comentou os gritos de "burro" vindos da torcida ao fim da partida, encerrada com empate por 1 a 1, no Maracanã. A derrota por 1 a 0 no jogo de ida foi decisiva para a classificação do Lanús. Em sua declaração, Portaluppi foi incisivo ao criticar o clima hostil e a pressão tóxica enfrentada pelos profissionais do futebol na atualidade. Segundo ele, o amplo acesso às redes sociais tem ampliado esse cenário, permitindo ataques constantes por parte dos torcedores.
— Eu estou bem vacinado no futebol. Sei da minha capacidade. O Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, se eu não me engano no início do ano, estava sendo chamado de burro. Então, hoje em dia no futebol nada mais me surpreende. Nada, nada, nada, dentro e fora de campo. Justamente devido às redes sociais. Todo mundo é treinador, todo mundo pega a rede social e opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada. Não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. E aí quem paga o pato é o treinador, o jogador. O que a gente vai fazer? — afirmou Renato.
— Eu dei uma entrevista há uns dois meses e hoje estou repetindo: acabou o futebol. Acabou por causa das redes sociais. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que, infelizmente, todos nós, jornalistas, treinadores, jogadores e torcedores estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha — finalizou.
Renato Gaúcho 🤝 Pep Guardiola ❓
Nesse contexto, a menção a Guardiola como exemplo de um grande treinador que também enfrentou críticas por oscilações ao longo da carreira chamou a atenção do "As". Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Guardiola foi chamado de estúpido" (título). Renato Gaúcho se comparou ao espanhol pelos insultos que recebeu da torcida na última partida contra o Fluminense (subtítulo).
— O brasileiro anunciou sua saída após a partida e explicou que os cânticos de sua torcida, chamando-o de "burro", eram semelhantes aos que cantavam para Guardiola — escreveu o portal espanhol.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias