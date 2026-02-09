Cristiano Ronaldo decidiu encerrar seu período de afastamento das partidas do Al-Nassr e deve retornar aos gramados no confronto contra o Al Fateh, programado para o próximo sábado (14). A decisão do jogador ocorre após o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) atender a demandas relacionadas à gestão interna e à estabilidade financeira da instituição.

Conforme relatado pelo jornalista Bruno Andrade, da ESPN, o entendimento envolve a regularização de obrigações financeiras e a recomposição do quadro diretivo do clube.

Reestruturação da diretoria e pagamentos pendentes

O retorno de Cristiano Ronaldo foi viabilizado após o cumprimento de condições específicas estabelecidas durante o impasse. Entre as principais medidas adotadas estão o pagamento integral de salários atrasados de funcionários do clube, abrangendo também o departamento de futebol feminino.

Além disso, houve a devolução da autonomia administrativa à diretoria, com o retorno do CEO José Semedo e do diretor esportivo Simão Coutinho às suas funções originais. Ambos os executivos haviam sido afastados de seus cargos, gerando descontentamento por parte do atleta português, que defendia a continuidade da gestão anterior.

Al-Nassr teve Cristiano Ronaldo como principal rosto no lançamento do novo uniforme. (Foto: Reprodução/X/@AlNassrFC_EN)

Contexto de investimentos e equilíbrio competitivo

A ausência de Cristiano Ronaldo nas últimas rodadas foi motivada por uma discordância em relação à política de investimentos do PIF na Liga Saudita. De acordo com levantamentos da imprensa europeia, o Al-Nassr investiu cerca de 410 milhões de euros em contratações desde 2023, valor inferior aos aproximadamente 647 milhões de euros despendidos pelo Al-Hilal no mesmo período.

A transferência recente de Karim Benzema para o Al-Hilal e as contratações de jovens como Kader Meïté e Saïmon Bouabré pelo rival acentuaram o questionamento do jogador sobre a paridade competitiva entre os clubes geridos pelo fundo estatal.

Posição oficial da liga e situação na tabela

Antes da resolução do conflito, a Liga Profissional Saudita (SPL) havia emitido um comunicado oficial reforçando que a competição é estruturada sob o princípio da independência administrativa de cada clube e que nenhum indivíduo deveria tomar decisões que contrariassem os interesses das instituições.

Atualmente, o Al-Nassr ocupa a terceira posição na tabela com 46 pontos, mantendo a perseguição ao vice-líder Al-Ahli, que soma 47, e ao líder Al-Hilal, que possui 50 pontos. Com a transferência de fundos garantida para suportar as despesas até o fim da temporada, o clube busca agora estabilidade técnica para as rodadas decisivas do campeonato.

Cristiano Ronaldo em ação durante Al-Nassr x Al-Ahli, pela Liga Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

