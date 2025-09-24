Europeus enlouquecem com atuação de Igor Jesus: ‘Geracional’

O atacante Igor Jesus foi destaque do primeiro tempo do confronto entre Real Betis e Nottingham Forest, pela primeira rodada da fase de liga da Europa League. Na ocasião, o camisa 19 marcou dois gols, que deixaram o time inglês com a vantagem momentânea no placacar.

O primeiro gol do brasileiro aconteceu aos 17 minutos da primeira etapa. O Forest perdia a partida por um gol de desvantagem, quando Igor Jesus recebeu um passe açucarado de Morgan Gibbs-White e tocou para o fundo do gol.

Seis minutos depois, o camisa 19 virou a partida. Desta vez, ele aproveitou um cruzamento do brasileiro Douglas Luis na medida, através de um escanteio, para subir mais alto que a defesa adversária, cabecear e marcar.

O faro de gol de Igor Jesus foi enaltecido pelos torcedores do Nottingham Forest. Nas redes sociais, foi possível observar uma série de elogios de ingleses ao brasileiro. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Esse Igor Jesus virou o jogo todo".

Tradução: "Esta é uma performance geracional de igor jesus".

Tradução: "Igor Jesus é um bom jogador, o Forest pode ter uma joia"

