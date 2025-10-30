Com Racing eliminado, Argentina enfrenta jejum histórico em títulos de Libertadores

A Argentina é um país que respira futebol e, nos últimos anos, seu povo voltou a celebrar as conquistas da seleção, enquanto o cenário de clubes permanece em declínio desde o início da década de 2020. A situação se reflete nas finais da Libertadores: com a eliminação do Racing pelo Flamengo, mais uma vez o torneio será concluído sem a chance de um representante argentino alcançar a Glória Eterna.

Essa situação se mantém desde 2019. As últimas finais da Libertadores com a presença de um time argentino ocorreram em 2019 e 2023. Na primeira, o River Plate perdeu a primeira edição em final única, realizada em Lima, no Peru, para o Flamengo, com dois gols de Gabriel Barbosa nos minutos finais da partida. Na edição seguinte, o Boca Juniors foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, em uma final decidida na prorrogação.

Em 2018, justamente os dois maiores clubes da Argentina protagonizaram a final considerada por muitos a mais emblemática da história da Libertadores. Os Millonarios venceram os Xeneizes por 3 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, e conquistaram seu quarto título na competição. Abaixo, veja as últimas finais da Glória Eterna:

2018: 🔴⚪ River Plate 2️⃣⚔️2️⃣ Boca Juniors 🔵🟡 (3️⃣⚔️1️⃣ em Madrid)

2019: 🔴⚫ Flamengo 2️⃣⚔️1️⃣ ⚪🔴 River Plate

2020: 🟢 Palmeiras 1️⃣⚔️0️⃣⚪ Santos

2021: 🟢 Palmeiras 2️⃣⚔️1️⃣ 🔴⚫ Flamengo

2022: 🔴⚫ Flamengo 1️⃣⚔️0️⃣ 🔴⚫ Athletico Paranaense

2023: 🟢⚪🔴 Fluminense 2️⃣⚔️1️⃣ 🔵🟡 Boca Juniors

2024: ⚪⚫ Botafogo 3️⃣⚔️1️⃣⚫⚪ Atlético Mineiro

Brasil ⚔️ Argentina

Ao todo, os clubes argentinos ainda lideram o ranking de campeões da Libertadores, com 25 títulos e 13 vice-campeonatos. No entanto, essa vantagem pode ser igualada neste ano, já que o Brasil soma 24 conquistas e 19 vices. Com o Flamengo classificado para a final, o time aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, em jogo de volta que ocorrerá nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na partida de ida, os equatorianos venceram por 3 a 0, em Quito.

Allan (à esquerda) reage após derrota do Palmeiras na semifinal da Libertadores contra a Liga de Quito (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

O número de títulos brasileiros foi impulsionado pelo desempenho recente dos clubes do país. Enquanto as equipes argentinas atravessam um período de enfraquecimento, o País do Futebol se consolidou como protagonista do continente: desde 2019, ao menos um representante nacional disputa a decisão, e em quatro ocasiões, desde 2020, a final foi inteiramente brasileira. Confira a lista de campeões da Libertadores do Brasil e Argentina:

🟢🟡 Brasil – 24 títulos

Flamengo: 1981, 2019, 2022

Palmeiras: 1999, 2020, 2021

São Paulo: 1992, 1993, 2005

Santos: 1962, 1963, 2011

Grêmio: 1983, 1995, 2017

Internacional: 2006, 2010

Cruzeiro: 1976, 1997

Botafogo: 2024

Fluminense: 2023

Atlético-MG: 2013

Corinthians: 2012

Vasco: 1998

⚪🔵Argentina – 25 títulos

Independiente: 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984

Boca Juniors: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007

River Plate: 1986, 1996, 2015, 2018

Estudiantes: 1968, 1969, 1970, 2009

San Lorenzo: 2014

Vélez Sarsfield: 1994

Argentinos Juniors: 1985

Racing: 1967

O jejum argentino, aliás, igualará o maior já registrado por clubes do país na história da Libertadores. Entre 1987 e 1993, as equipes argentinas viveram período idêntico sem alcançar o título, marca que foi igualada justamente nesta edição do torneio. Contudo, é importante ressaltar que o recorde de participação de clubes por nação ainda pertence à Argentina, que, entre 1963 e 1979, teve 17 equipes chegando à final continental de forma consecutiva. O recorde brasileiro atual é de sete clubes, inferior aos nove alcançados no período entre 2005 e 2013.

