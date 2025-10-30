Com Racing eliminado, Argentina enfrenta jejum histórico em títulos de Libertadores
Segundo maior país da América do Sul vive momento atípico na competição
- Matéria
- Mais Notícias
A Argentina é um país que respira futebol e, nos últimos anos, seu povo voltou a celebrar as conquistas da seleção, enquanto o cenário de clubes permanece em declínio desde o início da década de 2020. A situação se reflete nas finais da Libertadores: com a eliminação do Racing pelo Flamengo, mais uma vez o torneio será concluído sem a chance de um representante argentino alcançar a Glória Eterna.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Brasileiro brilha contra o PSG; rivais tropeçam: veja como foi a rodada da Ligue 1
Futebol Internacional30/10/2025
- Futebol Internacional
Surpresas e favoritos! Veja os classificados para as oitavas de final da Copa da Alemanha
Futebol Internacional30/10/2025
- Futebol Internacional
Não é o Rossi: jornal espanhol elege herói da classificação do Flamengo na Libertadores
Futebol Internacional30/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Essa situação se mantém desde 2019. As últimas finais da Libertadores com a presença de um time argentino ocorreram em 2019 e 2023. Na primeira, o River Plate perdeu a primeira edição em final única, realizada em Lima, no Peru, para o Flamengo, com dois gols de Gabriel Barbosa nos minutos finais da partida. Na edição seguinte, o Boca Juniors foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, em uma final decidida na prorrogação.
Em 2018, justamente os dois maiores clubes da Argentina protagonizaram a final considerada por muitos a mais emblemática da história da Libertadores. Os Millonarios venceram os Xeneizes por 3 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, e conquistaram seu quarto título na competição. Abaixo, veja as últimas finais da Glória Eterna:
2018: 🔴⚪ River Plate 2️⃣⚔️2️⃣ Boca Juniors 🔵🟡 (3️⃣⚔️1️⃣ em Madrid)
2019: 🔴⚫ Flamengo 2️⃣⚔️1️⃣ ⚪🔴 River Plate
2020: 🟢 Palmeiras 1️⃣⚔️0️⃣⚪ Santos
2021: 🟢 Palmeiras 2️⃣⚔️1️⃣ 🔴⚫ Flamengo
2022: 🔴⚫ Flamengo 1️⃣⚔️0️⃣ 🔴⚫ Athletico Paranaense
2023: 🟢⚪🔴 Fluminense 2️⃣⚔️1️⃣ 🔵🟡 Boca Juniors
2024: ⚪⚫ Botafogo 3️⃣⚔️1️⃣⚫⚪ Atlético Mineiro
Brasil ⚔️ Argentina
Ao todo, os clubes argentinos ainda lideram o ranking de campeões da Libertadores, com 25 títulos e 13 vice-campeonatos. No entanto, essa vantagem pode ser igualada neste ano, já que o Brasil soma 24 conquistas e 19 vices. Com o Flamengo classificado para a final, o time aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, em jogo de volta que ocorrerá nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na partida de ida, os equatorianos venceram por 3 a 0, em Quito.
O número de títulos brasileiros foi impulsionado pelo desempenho recente dos clubes do país. Enquanto as equipes argentinas atravessam um período de enfraquecimento, o País do Futebol se consolidou como protagonista do continente: desde 2019, ao menos um representante nacional disputa a decisão, e em quatro ocasiões, desde 2020, a final foi inteiramente brasileira. Confira a lista de campeões da Libertadores do Brasil e Argentina:
🟢🟡 Brasil – 24 títulos
- Flamengo: 1981, 2019, 2022
- Palmeiras: 1999, 2020, 2021
- São Paulo: 1992, 1993, 2005
- Santos: 1962, 1963, 2011
- Grêmio: 1983, 1995, 2017
- Internacional: 2006, 2010
- Cruzeiro: 1976, 1997
- Botafogo: 2024
- Fluminense: 2023
- Atlético-MG: 2013
- Corinthians: 2012
- Vasco: 1998
⚪🔵Argentina – 25 títulos
- Independiente: 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984
- Boca Juniors: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007
- River Plate: 1986, 1996, 2015, 2018
- Estudiantes: 1968, 1969, 1970, 2009
- San Lorenzo: 2014
- Vélez Sarsfield: 1994
- Argentinos Juniors: 1985
- Racing: 1967
O jejum argentino, aliás, igualará o maior já registrado por clubes do país na história da Libertadores. Entre 1987 e 1993, as equipes argentinas viveram período idêntico sem alcançar o título, marca que foi igualada justamente nesta edição do torneio. Contudo, é importante ressaltar que o recorde de participação de clubes por nação ainda pertence à Argentina, que, entre 1963 e 1979, teve 17 equipes chegando à final continental de forma consecutiva. O recorde brasileiro atual é de sete clubes, inferior aos nove alcançados no período entre 2005 e 2013.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias