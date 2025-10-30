Brasileiro brilha contra o PSG; rivais tropeçam: veja como foi a rodada da Ligue 1
Jornada 10 do Campeonato Francês de quarta-feira (29) foi marcada por viradas e sustos
Todo ano, a Ligue 1 começa com a expectativa de que o PSG conquiste o título ao final do campeonato e dificilmente seja alcançado do início ao fim. No entanto, a décima rodada da atual edição apresentou uma oportunidade perfeita para os rivais assumirem a liderança, mas eles não conseguiram aproveitá-la e sofreram tropeços em seus confrontos.
O tropeço do PSG ocorreu no empate por 1 a 1 na partida contra o Lorient, fora de casa, o que permitiu aos adversários mais bem colocados na tabela a chance de assumir a liderança. Os parisienses abriram o placar com Nuno Mendes aos quatro minutos da segunda etapa, mas cederam o empate dois minutos depois, em gol do brasileiro Igor Carioca.
Pipoca? 🍿
Contudo, os rivais Olympique de Marselha e Lyon não conseguiram aproveitar a oportunidade de ultrapassar o atual campeão, ambos sofrendo empates em confrontos movimentados. Les Gones venciam o Paris FC por 3 a 0 até os 20 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate com três gols sofridos em 19 minutos. Os Olímpicos, por sua vez, ficaram no 2 a 2 com o Angers, em casa, com gol marcado pelos visitante nos acréscimos. O duelo foi marcado pelo desmaio de Bilal Nadir, do Marselha, aos 42 do segundo tempo, apenas dez minutos após entrar no lugar do brasileiro Igor Paixão; o marroquino recebeu atendimento médico, deixou o campo de maca e já havia recobrado a consciência quando deixou o campo.
Outro resultado favorável ao PSG ocorreu com a derrota do Lens por 2 a 0 para o laterna Metz, fora de casa, que impediu o time de assumir a liderança e o deixou na sexta posição, a dois pontos do líder. Nesse contexto, em um verdadeiro show de tropeços, os favoritos ao título seguem no topo após dez rodadas, com 21 pontos, seguidos pelo Monaco, com 20; Olympique de Marselha, Strasbourg, Lyon e Lens aparecem logo atrás, todos com 19 pontos. Abaixo, veja a tabela completa da Ligue 1:
|Posição
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|SG
|%
1
Paris Saint-Germain
21
10
6
3
1
11
70
2
Monaco
20
10
6
2
2
7
66
3
Olympique de Marselha
19
10
6
1
3
13
63
4
Strasbourg
19
10
6
1
3
9
63
5
Lyon
19
10
6
1
3
4
63
6
Lens
19
10
6
1
3
4
63
7
Lille
17
10
5
2
3
9
56
8
Nice
17
10
5
2
3
1
56
9
Toulouse
14
10
4
2
4
2
46
10
Rennes
12
10
2
6
2
-2
40
11
Le Havre
12
10
3
3
4
-4
40
12
Paris FC
11
10
3
2
5
-3
36
13
Angers
10
10
2
4
4
-6
33
14
Brest
9
10
2
3
5
-4
30
15
Nantes
9
10
2
3
5
-5
30
16
Lorient
9
10
2
3
5
-9
30
17
Auxerre
7
10
2
1
7
-9
23
18
Metz
5
10
1
2
7
-18
16
