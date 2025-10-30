Todo ano, a Ligue 1 começa com a expectativa de que o PSG conquiste o título ao final do campeonato e dificilmente seja alcançado do início ao fim. No entanto, a décima rodada da atual edição apresentou uma oportunidade perfeita para os rivais assumirem a liderança, mas eles não conseguiram aproveitá-la e sofreram tropeços em seus confrontos.

O tropeço do PSG ocorreu no empate por 1 a 1 na partida contra o Lorient, fora de casa, o que permitiu aos adversários mais bem colocados na tabela a chance de assumir a liderança. Os parisienses abriram o placar com Nuno Mendes aos quatro minutos da segunda etapa, mas cederam o empate dois minutos depois, em gol do brasileiro Igor Carioca.

Contudo, os rivais Olympique de Marselha e Lyon não conseguiram aproveitar a oportunidade de ultrapassar o atual campeão, ambos sofrendo empates em confrontos movimentados. Les Gones venciam o Paris FC por 3 a 0 até os 20 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate com três gols sofridos em 19 minutos. Os Olímpicos, por sua vez, ficaram no 2 a 2 com o Angers, em casa, com gol marcado pelos visitante nos acréscimos. O duelo foi marcado pelo desmaio de Bilal Nadir, do Marselha, aos 42 do segundo tempo, apenas dez minutos após entrar no lugar do brasileiro Igor Paixão; o marroquino recebeu atendimento médico, deixou o campo de maca e já havia recobrado a consciência quando deixou o campo.

Bilal Nadir é evacuado após desmaio, acompanhado por Pierre-Emile Hojbjerg, na partida entre Oympique de Marselha e Angers (Foto: Christophe Simon/AFP)

Outro resultado favorável ao PSG ocorreu com a derrota do Lens por 2 a 0 para o laterna Metz, fora de casa, que impediu o time de assumir a liderança e o deixou na sexta posição, a dois pontos do líder. Nesse contexto, em um verdadeiro show de tropeços, os favoritos ao título seguem no topo após dez rodadas, com 21 pontos, seguidos pelo Monaco, com 20; Olympique de Marselha, Strasbourg, Lyon e Lens aparecem logo atrás, todos com 19 pontos. Abaixo, veja a tabela completa da Ligue 1:

Posição Time Pts J V E D SG % 1 Paris Saint-Germain 21 10 6 3 1 11 70 2 Monaco 20 10 6 2 2 7 66 3 Olympique de Marselha 19 10 6 1 3 13 63 4 Strasbourg 19 10 6 1 3 9 63 5 Lyon 19 10 6 1 3 4 63 6 Lens 19 10 6 1 3 4 63 7 Lille 17 10 5 2 3 9 56 8 Nice 17 10 5 2 3 1 56 9 Toulouse 14 10 4 2 4 2 46 10 Rennes 12 10 2 6 2 -2 40 11 Le Havre 12 10 3 3 4 -4 40 12 Paris FC 11 10 3 2 5 -3 36 13 Angers 10 10 2 4 4 -6 33 14 Brest 9 10 2 3 5 -4 30 15 Nantes 9 10 2 3 5 -5 30 16 Lorient 9 10 2 3 5 -9 30 17 Auxerre 7 10 2 1 7 -9 23 18 Metz 5 10 1 2 7 -18 16

