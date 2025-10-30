menu hamburguer
Brasileiro brilha contra o PSG; rivais tropeçam: veja como foi a rodada da Ligue 1

Jornada 10 do Campeonato Francês de quarta-feira (29) foi marcada por viradas e sustos

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 30/10/2025
10:01
FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSG
imagem cameraIgor Carioca comemora o primeiro gol do Lorient contra o PSG na Ligue 1 (Foto: Jean-François Monier/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Todo ano, a Ligue 1 começa com a expectativa de que o PSG conquiste o título ao final do campeonato e dificilmente seja alcançado do início ao fim. No entanto, a décima rodada da atual edição apresentou uma oportunidade perfeita para os rivais assumirem a liderança, mas eles não conseguiram aproveitá-la e sofreram tropeços em seus confrontos.

O tropeço do PSG ocorreu no empate por 1 a 1 na partida contra o Lorient, fora de casa, o que permitiu aos adversários mais bem colocados na tabela a chance de assumir a liderança. Os parisienses abriram o placar com Nuno Mendes aos quatro minutos da segunda etapa, mas cederam o empate dois minutos depois, em gol do brasileiro Igor Carioca.

Pipoca? 🍿

Contudo, os rivais Olympique de Marselha e Lyon não conseguiram aproveitar a oportunidade de ultrapassar o atual campeão, ambos sofrendo empates em confrontos movimentados. Les Gones venciam o Paris FC por 3 a 0 até os 20 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate com três gols sofridos em 19 minutos. Os Olímpicos, por sua vez, ficaram no 2 a 2 com o Angers, em casa, com gol marcado pelos visitante nos acréscimos. O duelo foi marcado pelo desmaio de Bilal Nadir, do Marselha, aos 42 do segundo tempo, apenas dez minutos após entrar no lugar do brasileiro Igor Paixão; o marroquino recebeu atendimento médico, deixou o campo de maca e já havia recobrado a consciência quando deixou o campo.

PSG e Ligue 1: Bilal Nadir é evacuado após desmaio, acompanhado por Pierre-Emile Hojbjerg, na partida entre Oympique de Marselha e Angers (Foto: Christophe Simon/AFP)
Bilal Nadir é evacuado após desmaio, acompanhado por Pierre-Emile Hojbjerg, na partida entre Oympique de Marselha e Angers (Foto: Christophe Simon/AFP)

Outro resultado favorável ao PSG ocorreu com a derrota do Lens por 2 a 0 para o laterna Metz, fora de casa, que impediu o time de assumir a liderança e o deixou na sexta posição, a dois pontos do líder. Nesse contexto, em um verdadeiro show de tropeços, os favoritos ao título seguem no topo após dez rodadas, com 21 pontos, seguidos pelo Monaco, com 20; Olympique de Marselha, Strasbourg, Lyon e Lens aparecem logo atrás, todos com 19 pontos. Abaixo, veja a tabela completa da Ligue 1:

PosiçãoTimePtsJVEDSG%

1

Paris Saint-Germain

21

10

6

3

1

11

70

2

Monaco

20

10

6

2

2

7

66

3

Olympique de Marselha

19

10

6

1

3

13

63

4

Strasbourg

19

10

6

1

3

9

63

5

Lyon

19

10

6

1

3

4

63

6

Lens

19

10

6

1

3

4

63

7

Lille

17

10

5

2

3

9

56

8

Nice

17

10

5

2

3

1

56

9

Toulouse

14

10

4

2

4

2

46

10

Rennes

12

10

2

6

2

-2

40

11

Le Havre

12

10

3

3

4

-4

40

12

Paris FC

11

10

3

2

5

-3

36

13

Angers

10

10

2

4

4

-6

33

14

Brest

9

10

2

3

5

-4

30

15

Nantes

9

10

2

3

5

-5

30

16

Lorient

9

10

2

3

5

-9

30

17

Auxerre

7

10

2

1

7

-9

23

18

Metz

5

10

1

2

7

-18

16

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

