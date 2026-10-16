Com participação de brasileiro, Al Faisaly vence na Liga Saudita

O brasileiro Flávio Medeiros teve participação importante na primeira vitória do Al Faisaly na atual edição da Liga Saudita. Nesta quinta-feira (15), o volante deu uma assistência para o gol de empate da equipe diante do Al Kholood, em partida válida pela nona rodada, que terminou com vitória por 3 a 2. O resultado dá fôlego ao clube na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

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Com o triunfo, o Al Faisaly chegou à 15ª colocação, ainda com uma partida a menos no campeonato. Aos 30 anos, Flávio disputa sua quinta temporada no futebol saudita, após defender o Al Taawoun por quatro anos e iniciar um novo ciclo no país com a camisa da atual equipe.

Flávio Medeiros participa de virada do Al Faisaly

O Al Faisaly saiu na frente aos sete minutos de jogo, quando Alexandre Mendy aproveitou o rebote do goleiro para abrir o placar. O Al Kholood reagiu e chegou ao empate com o zagueiro Pinas, em cobrança de falta, antes de voltar a ficar em vantagem.

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Ainda no primeiro tempo, Flávio Medeiros encontrou Mendy com um passe que superou as linhas defensivas adversárias. O atacante francês aproveitou a oportunidade e marcou o segundo gol do Al Faisaly na partida, restabelecendo a igualdade no placar.

Na etapa final, Mendy voltou a balançar as redes, desta vez de cabeça, completou o hat-trick e garantiu o resultado positivo por 3 a 2. A vitória encerrou a sequência inicial sem triunfos da equipe na competição.

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— Foi um resultado muito importante para a nossa equipe. Precisávamos desses três pontos para mudar a chave no campeonato e aumentar a confiança do grupo. Graças a Deus, o triunfo veio na hora certa. Foi um grande jogo, com uma assistência e muita determinação de todos até o fim. Temos que aproveitar esse momento e seguir trabalhando para buscar novas vitórias nas próximas rodadas — comemorou Flávio.

Flávio Medeiros em ação pelo Al Faisaly (Foto: Divulgação)

Ex-Bahia e Vitória, volante soma experiência no futebol saudita

Revelado pelo Vitória, em 2015, Flávio Medeiros também vestiu a camisa do Bahia, rival do clube que o lançou profissionalmente. Pelo Tricolor, conquistou dois títulos do Campeonato Baiano antes de seguir para o futebol europeu.

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Na Turquia, o volante atuou por duas temporadas, com passagens por Trabzonspor e Giresunspor. Em 2021, recebeu uma proposta do Al Taawoun e começou sua trajetória na Arábia Saudita, onde permaneceu por quatro anos.

Já adaptado ao país, o jogador optou por continuar no futebol saudita, mesmo diante de propostas de outras equipes, e acertou com o Al Faisaly para a sequência da carreira.

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Próximo jogo do Al Faisaly

O Al Faisaly volta a campo na próxima segunda-feira (19), quando enfrenta o Al Shabab, fora de casa. Com uma partida a menos, a equipe busca manter o embalo após a primeira vitória e somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

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