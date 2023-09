A bola rolou para sete jogos da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira (26). O destaque do dia ficou para a vitória do Manchester United por 3 a 0 no duelo de Premier League contra o Crystal Palace, com gol de Casemiro. Além disso, outros dois times da elite do futebol inglês foram eliminados: Wolverhampton e Luton Town.