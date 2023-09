Mallorca e Barcelona protagonizaram um jogo agitado na tarde desta terça-feira (26). No Iberostar Estádio, as equipes empataram por 2 a 2, em jogo válido pela 7ª rodada da LaLiga (Campeonato Espanhol). Apesar do tropeço, o Barça segue liderando a competição, com 17 pontos, mas pode ser ultrapassado por Girona ou Real Madrid. Já o Mallorca permanece na 15ª posição, com seis.