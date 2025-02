Ídolo do Real Madrid pede saída de Ancelotti e aponta substituto

O treinador Carlo Ancelotti vive temporada rodeada de críticas no comando do Real Madrid. Desta vez, Predrag Mijatovic, ídolo recente da história do clube merengue, se manifestou a favor de uma saída do técnico italiano. Para o ex-atacante montenegrino, Carleto está há muito tempo no cargo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ancelotti é treinador do Real Madrid há quatro temporadas. Durante os últimos anos, ele teve destaque na função, tendo conquistado 11 títulos, sendo os principais as Champions League de 2022 e 2024. Contudo, o técnico vive momento de instabilidade. Para Mijatovic, o italiano não é capaz de dar a volta por cima e apresentar algo novo.

continua após a publicidade

- Acho que, independentemente de como termine esta temporada, Ancelotti deveria sair do Real Madrid. Ele tem tempo demais e já conseguiu muitos títulos. Agora dificilmente pode dar algo mais, algo novo, algo revolucionário - disse o ex-jogador, antes de apontar um possível substituto em entrevista ao jornal "El Cafelito".

- Para dizer mais claramente, Florentino Pérez deveria tomar a decisão de apostar em outra solução como técnico. E se puder ser Xabi Alonso (técnico do Bayer Leverkusen), deveria ser a opção número 1 - completou o ex-jogador.

continua após a publicidade

Em meio às críticas, o Real Madrid enfrenta o Manchester City nesta quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela fase de playoffs da nova Champions League. O clube espanhol venceu o primeiro jogo do confronto no Etihad Stadium, na Inglaterra, na última semana. Desta forma, joga por um empate no segundo confronto para confirmar a classificação.

➡️ Sem Gyökeres em campo, atacante do Borussia Dortmund pode ampliar recorde na Champions League

Quem foi Predrag Mijatovic do Real Madrid?

O antigo atacante sérvio foi um dos ídolos do Real Madrid no final da década de 90. Ele defendeu o clube durante os anos de 1996 a 1999. Em campo, Mijatovic se destacou por marcar gols importantes e decisivos. Um deles foi o tento da final da Champions League de 1998, que garantiu o título para o clube espanhol. Na ocasião, o time merengue venceu a Juventus por 1 a 0, no Johan Cruijff Arena, em Amsterdam.