PSV e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven (HOL), em jogo válido pela volta dos play-offs da Champions League. Após as eliminações de Milan e Atalanta, a Velha Senhora batalha pelo futebol italiano em busca de uma vaga extra na maior competição de clubes do mundo na próxima temporada.

Na ida, a Juventus venceu o PSV por 2 a 1 e depende somente de um empate como visitante para alcançar as oitavas de final. Os neerlandeses, por outro lado, precisam vencer por um gol de diferença para forçar a prorrogação; dois ou mais para garantir a vaga na fase seguinte. O adversário do vencedor será definido por meio de um sorteio a ser realizado nesta sexta-feira (21), com duas opções de adversário: Arsenal, da Inglaterra, ou a Inter de Milão, da Itália.

Vaga extra da Champions

No formato atual, as duas vagas extras são dadas aos dois países com melhor desempenho nas competições da Uefa: Champions League, Liga Europa e Liga Conferência.

O ranking da Uefa foi criado para definir duas das quatro vagas extras da próxima Champions League. As demais irão para um campeão nacional e para o país quinto colocado no coeficiente das federações, que considera as últimas cinco temporadas. Confira o ranking atualizado ⬇️

Na situação atual, Inglaterra e Itália garantiriam vaga extra na próxima edição da Champions League, em 2025/26. Dessa forma, os dois países terão cinco representantes cada e serão definidos pelas posições das ligas nacionais.

Times italianos em competições europeias

Com Milan e Atalanta eliminados, a Juventus é a única representante da Itália na Champions League 2024/25. Na Europa League, a Roma enfrenta o Porto nesta quinta-feira (20), às 14h45 (de Brasília), em busca de uma classificação para as oitavas da final da competição. Enquanto isso, a Lazio foi líder da fase de liga da competição e já está garantida. Na Conference, a Fiorentina também está viva e classificada diretamente para as oitavas.