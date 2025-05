A França divulgou sua lista de convocados para a disputa da fase final da Liga das Nações, que acontece no início de junho. Depois de voltar a ser chamado por Didier Deschamps na última Data Fifa, o capitão, Kylian Mbappé, se manteve entre os selecionados para o Final Four, que acontece na Alemanha. Destaque do Lyon, Rayan Cherki foi convocado pela primeira vez.

As principais baixas foram no setor defensivo, já que Deschamps não pôde convocar Jules Koundé, do Barcelona, e William Saliba, do Arsenal. Ambos estão lesionados e só voltam aos gramados na próxima temporada do futebol europeu. Para a defesa, Les Bleus terão nomes como Loic Baldé, Benjamin Pavard e Brahim Konaté.

Convocados da França para a Liga das Nações 🔵

Goleiros: Brice Samba, Mike Maignan e Lucas Chevalier; Defensores: Malo Gusto, Brahim Konaté, Lucas Digne, Loic Baldé, Lucas Hernández, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Benjamin Pavard e Clement Lenglet; Meias: Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouaméni, Manu Koné e Warren Zaïre-Emery; Atacantes: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Desiré Doué, Marcus Thuram, Randal Kolo Mouani Michael Olise.

Com partidas válidas por semi e final, o Final Four da Liga das Nações terá quatro seleções em sua disputa: Alemanha, Portugal, França e Espanha. Enquanto os alemães enfrentam os portugueses no dia 4 de junho, Les Bleus duelam com a Fúria no dia 5. Os vencedores se encontram na grande final, marcada para o dia 8 de junho, na Allianz Arena.

Fundada em 2018 com intuito de trazer mais competitividade para as seleções europeias nos períodos sem Copa do Mundo e Eurocopa, a competição se tornou sucesso no velho continente. Campeã do mundo em 2018, a França de Mbappé e companhia venceu a Liga das Nações em 2020/21, ficando ao lado de Espanha e Portugal como as únicas ganhadoras.

Será apenas a quinta partida de Kylian Mbappé pela França nesta edição de Liga das Nações. Até aqui, o atacante não contribuiu com gols e teve desempenho abaixo. Sua pouca utilização também se deu pelo fato de que ficou afastado das convocações por questões extracampo.

