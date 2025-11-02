menu hamburguer
Com Marseille na cola, PSG marca nos acréscimos e segue na liderança da Ligue 1

PSG e Marseille brigam ponto a ponto pela liderança da competição

João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
10:06
Gonçalo Ramos foi o autor do gol da vitória do PSG contra o Nice (Foto: Reprodução/Instagram @PSG)
O PSG suou a camisa, mas garantiu a vitória aos 49 minutos do segundo tempo e se manteve no topo da tabela da Ligue 1 – ainda pressionado pelo Olympique de Marseille, que está apenas dois pontos atrás. Contra o Nice, no Parque dos Príncipes, Gonçalo Ramos fez de cabeça e assegurou os três pontos para o Paris Saint-Germain, no sábado (1). Fora de casa, algumas horas depois, o time de Marselha também venceu pelo placar simples, com gol de Angel Gomes, e continuou na cola do líder.

Às 13h, a equipe comandada por Luis Enrique entrou em ação e só conseguiu marcar faltando dois minutos para o fim da partida. No cruzamento cobrado na primeira trave, Kvaratskhelia desviou e Gonçalo Ramos, na segunda trave, cabeceou para o fundo da rede. Em 11 jogos no campeonato, o PSG venceu sete vezes, empatou três e perdeu apenas em apenas uma ocasião – justamente para o Marseille. Atualmente, está com 24 pontos.

O vice-líder, por sua vez, foi à cidade de Auxerre para enfrentar o time do técnico Christophe Pélissier. Às 17h, a bola rolou no Stade de l'Abbé-Deschamps e, aos 30 minutos da primeira etapa, o meio-campista Angel Gomes marcou o único gol da partida, que garantiu a importante vitória para o Olympique de Marseille. Com o resultado, o clube chegou a sete vitórias, assim como o PSG, mas acumula três derrotas e um empate nesta edição do torneio. Desse modo, soma 22 pontos na tabela da Ligue 1.

Angel Gomes marcou em Auxerre x Olympique de Marseille (Foto: Reprodução/Instagram @OlympiqueDeMarseille)
Angel Gomes marcou em Auxerre x Olympique de Marseille (Foto: Reprodução/Instagram @OlympiqueDeMarseille)

📆 Sequência de PSG e Marseille na Ligue 1

A disputa pela liderança promete seguir acirrada nas próximas rodadas. No próximo domingo (9), o PSG enfrenta o Lyon, às 16h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, casa dos Gones. Já o Marseille, no sábado (8), recebe o Stade Brestois, no Stade Vélodrome, em Marselha, às 13h (horário de Brasília).

