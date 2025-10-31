Doué sofre nova lesão e desfalca PSG por tempo indeterminado

O Paris Saint-Germain informou nesta quinta-feira (30) que o atacante francês Désiré Doué ficará afastado dos gramados por várias semanas em razão de uma lesão muscular na coxa direita. O jogador de 20 anos foi substituído aos 60 minutos do empate em 1 a 1 contra o Lorient, pela Ligue 1, após sentir dores e deixar o campo de maca.

Conforme o comunicado oficial do clube, novas atualizações sobre a recuperação do atleta serão divulgadas após a data Fifa de novembro. O PSG não detalhou o grau da lesão, mas confirmou que o tempo de ausência deve ser prolongado.

Desfalque na Champions League

O problema físico tira Doué do confronto contra o Bayern de Munique, válido pela fase de liga da Champions League, na próxima terça-feira. A baixa representa um golpe importante para o técnico do PSG, que contava com o bom momento do atacante desde seu retorno de uma lesão na panturrilha direita, que o afastou por seis semanas.

Antes da nova contusão, Doué havia participado dos jogos contra Estrasburgo, Bayer Leverkusen, Brest e Lorient, período em que marcou três gols e distribuiu duas assistências. Suas atuações vinham consolidando seu espaço em um elenco repleto de opções ofensivas.

A ausência do jovem francês preocupa o departamento técnico e a torcida parisiense, já que Doué vinha se destacando pela velocidade e pela capacidade de decidir partidas. O PSG aguarda a recuperação do atleta para a sequência da temporada.

Désiré Doué no jogo do PSG contra o Botafogo pelo Mundial de Clubes (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

