Futebol Internacional

Vem, PSG! Bayern vence Leverkusen por 3 a 0 com time misto na Bundesliga

Bávaros poupam elenco em virtude do duelo contra os parisienses na Champions League

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes,
Dia 01/11/2025
16:58
Jogadores do Bayern de Munique comemoram o terceiro gol contra o Bayer Leverkusen (Foto: Alexandra Beier/AFP)
O Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0, na Allianz Arena, em partida válida pela nona rodada da Bundesliga. Sem dificuldades, a equipe comandada por Vincent Kompany marcou três gols ainda no primeiro tempo, mesmo utilizando um time teoricamente misto, em função do próximo compromisso continental. O time liderado por Kasper Hjulmand, em processo de reconstrução e ainda distante do desempenho das duas últimas temporadas, não conseguiu reagir.

Com o resultado, o Bayern mantém campanha perfeita até o momento: nove partidas, 100% de aproveitamento (27 pontos), 33 gols marcados e apenas quatro sofridos, em busca de mais um título incontestável na Alemanha. O Leverkusen, por sua vez, segue na briga por vagas em competições europeias na quinta posição com 17 pontos, resultado de cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, com 18 gols marcados e 14 sofridos.

Como foi a partida? ⚽

O Bayern abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo em um contra-ataque fulminante iniciado pelo goleiro Manuel Neuer, que lançou pela esquerda para Tom Bischof. O meio-campista encontrou Serge Gnabry em profundidade, e o atacante, com apenas um toque, avançou e finalizou de perna direita, mandando a bola por baixo do goleiro Mark Flekken: 1 a 0 para o Bayern.

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-LEVERKUSEN
Serge Gnabry, comemora com companheiros o primeiro gol contra o Bayer Leverkusen (Foto: Alexandra Beier/AFP)

O segundo cruzou o campo e surgiu pelo lado direito, aos 31'. Konrad Laimer encontrou Nicholas Jackson no alto para cabecear livre na pequena área e ampliar o placar: 2 a 0 para o Bayern.

O terceiro nasceu de um erro do Leverkusen na saída de bola, aproveitado pelo sistema ofensivo do Bayern. A jogada, construída pela esquerda, terminou com um cruzamento rasteiro de Lennart Karl, que Loïc Badé acabou desviando contra a própria meta, aos 43': 3 a 0 para o Bayern.

Com o resultado já definido na segunda etapa, Harry Kaneum dos destaques do futebol mundial neste início de temporada — e Michael Olise entraram para ganhar ritmo de jogo e administrar a vantagem. O atual campeão alemão manteve o controle da partida, com maior posse de bola e volume ofensivo superior ao do adversário.

O que vem por aí? 🔎

O próximo compromisso de ambas as equipes será no cenário continental, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O Bayern disputará um dos principais confrontos da semana ao visitar o PSG, na França, nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília). O Leverkusen, por sua vez, também atuará fora de casa e enfrentará o Benfica, em Portugal, no dia seguinte, em mesmo horário.

