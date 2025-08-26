menu hamburguer
Com jogador do São Paulo, veja as convocações dos adversários da Seleção Brasileira

Brasil tem dois compromissos marcados para a Data Fifa de setembro

imagem cameraCarlo Ancelotti em coletiva de imprensa pela Seleção Brasileira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/08/2025
08:36
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a convocação definida, os 23 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti já iniciam a preparação com foco nos próximos adversários da Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará o Chile e a Bolívia — respectivamente o lanterna e o oitavo colocado da tabela.

A Canarinho entra em campo na próxima quinta-feira, 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), contra o Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O capítulo final será diante da Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, fora de casa, na terça-feira, 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília). Enquanto a seleção chilena já não possui chances de classificação para o próximo Mundial, os bolivianos ainda buscam voltar ao torneio após 32 anos.

As seleções adversárias já divulgaram seus convocados para os últimos compromissos das Eliminatórias, com destaque para a presença de atletas que atuam no futebol brasileiro. No Chile, foram chamados quatro jogadores: Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Iván Román (Atlético-MG), Alexander Aravena (Grêmio) e Gonzalo Tapia (São Paulo). Já na Bolívia, o único representante do Brasil é Miguel Terceros, do América-MG, emprestado pelo Santos. Veja a lista das duas seleções sul-americanas:

Chile 🔴

Goleiros:

  • Lawrence Vigouroux
  • Vicente Reyes
  • Thomas Galdames

Defensores:

  • Paulo Díaz
  • Benjamín Kuscevic
  • Guillermo Maripán
  • Rían Román
  • Gabriel Suazo
  • Esteban Matus
  • Matías Sepúlveda
  • Fabián Hormazábal
  • Ian Barrios
  • Rodrigo Echeverría
  • Ignacio Saavedra

Meio-campistas:

  1. Vicente Pizarro
  2. César Pérez
  3. Felipe Loyola
  4. Luciano Cabral
  5. Lucas Assadi
  6. Javier Altamirano
  7. Alexander Aravena

Atacantes:

  • Ben Brereton Díaz
  • Emiliano Ramos
  • Gonzalo Tapia
  • Bruno Barticciotto
  • Darío Osorio
  • Lucas Cepeda
  • Maximiliano Gutiérrez

Chile x Brasil: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Bolívia 🟢

Goleiros:

  • Guillermo Viscarra
  • Carlos Lampe
  • Rodrigo Banegas

Defensores:

  • Diego Medina
  • Lucas Macazaga
  • Yomar Rocha
  • Roberto Fernández
  • José Sagredo
  • Luis Haquín
  • Efraín Morales
  • Marcelo Torrez
  • Diego Arroyo
  • Leonardo Zabala

Meio-campistas:

  • Ervin Vaca
  • Héctor Cuéllar
  • Óscar López
  • Robson Matheus
  • Gabriel Villamil
  • Moisés Villarroel
  • Dario Torrico
  • Carlos Melgar
  • Miguel Terceros

Atacantes:

  • Luis Paz
  • Moisés Paniagua
  • Gustavo Peredo
  • Carmelo Algarañaz
  • Enzo Monteiro
  • Henry Vaca

Bolívia x Brasil: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fernando Torres/AGIF)

