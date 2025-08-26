Com jogador do São Paulo, veja as convocações dos adversários da Seleção Brasileira
Brasil tem dois compromissos marcados para a Data Fifa de setembro
Com a convocação definida, os 23 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti já iniciam a preparação com foco nos próximos adversários da Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará o Chile e a Bolívia — respectivamente o lanterna e o oitavo colocado da tabela.
A Canarinho entra em campo na próxima quinta-feira, 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), contra o Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O capítulo final será diante da Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, fora de casa, na terça-feira, 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília). Enquanto a seleção chilena já não possui chances de classificação para o próximo Mundial, os bolivianos ainda buscam voltar ao torneio após 32 anos.
As seleções adversárias já divulgaram seus convocados para os últimos compromissos das Eliminatórias, com destaque para a presença de atletas que atuam no futebol brasileiro. No Chile, foram chamados quatro jogadores: Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Iván Román (Atlético-MG), Alexander Aravena (Grêmio) e Gonzalo Tapia (São Paulo). Já na Bolívia, o único representante do Brasil é Miguel Terceros, do América-MG, emprestado pelo Santos. Veja a lista das duas seleções sul-americanas:
Chile 🔴
Goleiros:
- Lawrence Vigouroux
- Vicente Reyes
- Thomas Galdames
Defensores:
- Paulo Díaz
- Benjamín Kuscevic
- Guillermo Maripán
- Rían Román
- Gabriel Suazo
- Esteban Matus
- Matías Sepúlveda
- Fabián Hormazábal
- Ian Barrios
- Rodrigo Echeverría
- Ignacio Saavedra
Meio-campistas:
- Vicente Pizarro
- César Pérez
- Felipe Loyola
- Luciano Cabral
- Lucas Assadi
- Javier Altamirano
- Alexander Aravena
Atacantes:
- Ben Brereton Díaz
- Emiliano Ramos
- Gonzalo Tapia
- Bruno Barticciotto
- Darío Osorio
- Lucas Cepeda
- Maximiliano Gutiérrez
➡️ Jogador do São Paulo é convocado por seleção do Chile e enfrentará o Brasil
Bolívia 🟢
Goleiros:
- Guillermo Viscarra
- Carlos Lampe
- Rodrigo Banegas
Defensores:
- Diego Medina
- Lucas Macazaga
- Yomar Rocha
- Roberto Fernández
- José Sagredo
- Luis Haquín
- Efraín Morales
- Marcelo Torrez
- Diego Arroyo
- Leonardo Zabala
Meio-campistas:
- Ervin Vaca
- Héctor Cuéllar
- Óscar López
- Robson Matheus
- Gabriel Villamil
- Moisés Villarroel
- Dario Torrico
- Carlos Melgar
- Miguel Terceros
Atacantes:
- Luis Paz
- Moisés Paniagua
- Gustavo Peredo
- Carmelo Algarañaz
- Enzo Monteiro
- Henry Vaca
