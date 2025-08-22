menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Jogador do São Paulo é convocado por seleção do Chile e enfrentará o Brasil

Jogador irá enfrentar o Brasil

imagem cameraGonzalo Tapia chegou recentemente no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 22/08/2025
17:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gonzalo Tapia, jogador do São Paulo, foi convocado pela seleção do Chile nesta sexta-feira (22). O atacante aparece entre os 28 nomes chamados pelo técnico Nicolás Córdova, interino da equipe até o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Tapia pode enfrentar adversários bem conhecidos do Campeonato Brasileiro. O Chile disputará dois jogos: contra a Seleção Brasileira, no dia 4 de setembro, e diante do Uruguai, em 9 de setembro.

Além dele, Kuscevic, zagueiro do Fortaleza, também foi convocado e representará o futebol brasileiro na lista de Córdova.

Recém-anunciado pelo São Paulo, Tapia ainda não é titular absoluto, mas chegou como indicação do técnico Hernán Crespo.

Tapia foi convocado pelo Chile (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

São Paulo pode ter Marcos Antônio em lista da Seleção Brasileira

Gonzalo Tapia não deve ser o único representante do São Paulo que terá compromissos na próxima Data Fifa. No momento, somente Tapia foi o único já convocado.

Porém, o Tricolor também pode ter um jogador na lista da Seleção Brasileira. Marcos Antônio, do São Paulo, está em lista de pré-convocados da Seleção Brasileira. A apresentação dos atletas está marcada para 1º de setembro, segunda-feira, no centro de treinamentos da Granja Comary, em Teresópolis.

Veja a lista completa dos convocados do Chile

Goleiros

  • Lawrence Vigouroux — Swansea City (GAL)
  • Vicente Reyes — Peterborough United (ING)
  • Thomas Gillier — CF Montreal (CAN)

Defensores

  • Paulo Diaz — River Plate (ARG)
  • Benjamin Kuscevic — Fortaleza (BRA)
  • Guillermo Maripan — Torino (ITA)
  • Ivan Roman — Atletico Mineiro (BRA)
  • Gabriel Suazo — Sevilla (ESP)
  • Esteban Matus — Audax Italiano (CHI)
  • Matias Sepulveda — Universidad de Chile (CHI)
  • Fabian Hormazabal — Universidad de Chile (CHI)
  • Ian Garces — Palestino (CHI)
  • Rodrigo Echeverria — Club Leon (MEX)
  • Ignacio Saavedra — PFC Sochi (RUS)

Meio-campistas

  1. Vicente Pizarro — Colo-Colo (CHI)
  2. Cesar Perez — Defensa y Justicia (ARG)
  3. Felipe Loyola — Independiente (ARG)
  4. Luciano Cabral — Independente (ARG)
  5. Lucas Assadi — Universidad de Chile (CHI)
  6. Javier Altamirano — Universidad de Chile (CHI)
  7. Alexander Aravena — Gremio (BRA)
  8. Ben Brereton Diaz — Southampton (ING)
  9. Emiliano Ramos — Everton (CHI)
  10. Gonzalo Tapia — Sao Paulo (BRA)

Atacantes

  1. Bruno Barticciotto — Santos Laguna (MEX)
  2. Dario Osorio — FC Midtjylland (DIN)
  3. Lucas Cepeda — Colo-Colo (CHI)
  4. Maximiliano Gutierrez — Huachipato (CHI)

