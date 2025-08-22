Jogador do São Paulo é convocado por seleção do Chile e enfrentará o Brasil
Jogador irá enfrentar o Brasil
Gonzalo Tapia, jogador do São Paulo, foi convocado pela seleção do Chile nesta sexta-feira (22). O atacante aparece entre os 28 nomes chamados pelo técnico Nicolás Córdova, interino da equipe até o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Tapia pode enfrentar adversários bem conhecidos do Campeonato Brasileiro. O Chile disputará dois jogos: contra a Seleção Brasileira, no dia 4 de setembro, e diante do Uruguai, em 9 de setembro.
Além dele, Kuscevic, zagueiro do Fortaleza, também foi convocado e representará o futebol brasileiro na lista de Córdova.
Recém-anunciado pelo São Paulo, Tapia ainda não é titular absoluto, mas chegou como indicação do técnico Hernán Crespo.
São Paulo pode ter Marcos Antônio em lista da Seleção Brasileira
Gonzalo Tapia não deve ser o único representante do São Paulo que terá compromissos na próxima Data Fifa. No momento, somente Tapia foi o único já convocado.
Porém, o Tricolor também pode ter um jogador na lista da Seleção Brasileira. Marcos Antônio, do São Paulo, está em lista de pré-convocados da Seleção Brasileira. A apresentação dos atletas está marcada para 1º de setembro, segunda-feira, no centro de treinamentos da Granja Comary, em Teresópolis.
Veja a lista completa dos convocados do Chile
Goleiros
- Lawrence Vigouroux — Swansea City (GAL)
- Vicente Reyes — Peterborough United (ING)
- Thomas Gillier — CF Montreal (CAN)
Defensores
- Paulo Diaz — River Plate (ARG)
- Benjamin Kuscevic — Fortaleza (BRA)
- Guillermo Maripan — Torino (ITA)
- Ivan Roman — Atletico Mineiro (BRA)
- Gabriel Suazo — Sevilla (ESP)
- Esteban Matus — Audax Italiano (CHI)
- Matias Sepulveda — Universidad de Chile (CHI)
- Fabian Hormazabal — Universidad de Chile (CHI)
- Ian Garces — Palestino (CHI)
- Rodrigo Echeverria — Club Leon (MEX)
- Ignacio Saavedra — PFC Sochi (RUS)
Meio-campistas
- Vicente Pizarro — Colo-Colo (CHI)
- Cesar Perez — Defensa y Justicia (ARG)
- Felipe Loyola — Independiente (ARG)
- Luciano Cabral — Independente (ARG)
- Lucas Assadi — Universidad de Chile (CHI)
- Javier Altamirano — Universidad de Chile (CHI)
- Alexander Aravena — Gremio (BRA)
- Ben Brereton Diaz — Southampton (ING)
- Emiliano Ramos — Everton (CHI)
- Gonzalo Tapia — Sao Paulo (BRA)
Atacantes
- Bruno Barticciotto — Santos Laguna (MEX)
- Dario Osorio — FC Midtjylland (DIN)
- Lucas Cepeda — Colo-Colo (CHI)
- Maximiliano Gutierrez — Huachipato (CHI)
