CBF confirma adversários dos amistosos da Seleção em outubro

Agora é oficial: a Seleção Brasileira vai enfrentar a Coreia do Sul e o Japão nos amistosos de outubro, os primeiros após o fim das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo com os coreanos acontecerá no dia 10, a partir das 8h (de Brasília), em Seul. Quatro dias depois, o Brasil irá enfrentar os japoneses em Tóquio, em jogo marcado para às 7h30 (de Brasília)

Os dois amistosos já eram dados como certo há pelo menos um mês, mas a CBF evitava confirmar porque faltava a oficialização. Em entrevista ao Lance! na Rio Innovation Week, o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, comparou o anúncio de amistosos ao de contratação de jogadores pelos clubes: “Só depois de contrato assinado, disse Caetano, na ocasião.

Nessa segunda-feira (25), antes do anúncio de convocados para os jogos com Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, Rodrigo Caetano voltou a dizer que ainda faltavam detalhes para anunciar os amistosos de outubro. No início da manhã desta terça, a CBF confirmou os jogos com as seleções asiáticas.

— O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentarem essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026 — declarou o coordenador da Seleção.

Seleção fará outros cinco amistosos antes da Copa

Ainda este ano, o Brasil fará dois amistosos em novembro, diante de seleções africanas. Na Data Fifa de março, a última antes da convocação para a Copa do Mundo, os adversários serão europeus. A Seleção ainda terá um amistoso às vésperas do Mundial.

— Isso faz parte de um planejamento da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo, aprovado pela comissão técnica e pelo presidente Samir Xaud, no entendimento de que neste momento a prioridade é técnica. Entendemos que enfrentar diferentes escolas mundiais vai trazer experiência e enfrentamento que poderemos ter na Copa — disse Caetano.