Leverkusen defende permanência de Wirtz: ‘Isso não se faz’

Cobiçado por grandes clubes da Europa, Florian Wirtz terá mais um longo verão envolvendo seu futuro no Bayer Leverkusen. O principal time que mira sua contratação é o Bayern de Munique, considerado o maior da Alemanha e que tem o costume de "enfraquecer" seus rivais. Para Fernando Carro, diretor-geral do Leverkusen, no entanto, a saída do camisa 10 para o rival não passa de um espetáculo.

— Em primeiro lugar, o Bayern não nos contactou. Portanto, não existe nenhuma proposta do Bayern. Tudo o que se está se passando é apenas um espetáculo, não é da minha conta. Francamente, não se faz uma coisa dessas — comentou em entrevista à "Agência SID"

A negociação envolvendo a potencial ida de Wirtz para o Bayern de Munique já pode ser considerada uma longa novela. Mesmo com contrato junto ao Leverkusen até o meio de 2027, o jogador estaria disposto a deixar o clube para buscar novos desafios na carreira. A tendência é que ele defina seu futuro ao término da atual temporada.

Enquanto Carro descarta qualquer contato por Wirtz, o jornal "BILD" indica que Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern, já teria se encontrado duas vezes com o pai do jogador para tratar de salários e luvas. O dirigente do Leverkusen se mostrou ciente das reuniões e se manteve tranquilo a respeito.

Florian Wirtz em treino pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Instagram)

— É muito provável que ele (Wirtz) fique no Leverkusen. Ele tem contrato conosco. Hans Wirtz (pai e agente do meia) pode conversar com quem quiser, não há problema — disse Carro.

Como forma de prevenção para não perder Wirtz, o Leverkusen estaria disposto a abrir negociações mediante ao pagamento de 150 milhões de euros (R$ 968 milhões). Fato é que o Bayern não possui esse dinheiro e cogita até pedir um empréstimo para arcar com o pagamento.

Depois de temporada histórica em que foi um dos protagonistas do título inédito do Leverkusen na Bundesliga, Wirtz, assim como todo o time, sofreu regressão à média. Mesmo assim, o camisa 10 apresenta bons números no ano, contribuindo com 15 gols e 13 assistências em 41 partidas de todas as competições.